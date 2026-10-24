Die Quartalsberichte der Tech-Konzerne bestimmen aktuell das Handelsgeschehen an den Aktienmärkten. Nicht alle Finanzergebnisse wussten zu überzeugen - eher Gegenteiliges war der Fall. Auf die SAP-Zahlen reagierten die Marktakteure hingegen positiv. Der Aktienkurs des Walldorfer Konzern legte ordentlich zu. Zudem verspricht die spannende charttechnische Lage weiteres Potenzial.SAP mit starken Zahlen SAP gab den Umsatz im 3. Quartal 2026 mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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