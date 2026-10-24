Nicht jeder E-Lkw muss auf die Langstrecke: Wo die Elektrifizierung schon heute ansetzen kann

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Die Debatte über elektrische Lkw dreht sich häufig um möglichst große Reichweiten und leistungsstarke Ladepunkte entlang der Autobahnen. Dabei kann der wirtschaftlich interessante Einstieg viel näher liegen: auf wiederkehrenden Strecken zwischen Werk, Lager, Kunde und Depot.

Für solche Transporte muss ein Fahrzeug nicht jede denkbare Aufgabe bewältigen. Es muss seine konkrete Tour zuverlässig erfüllen. Wenn Strecke, Ladung und Rückkehrzeiten bekannt sind, lässt sich auch die Energieversorgung gezielter planen.

Das eröffnet einen schrittweisen Weg zur Elektrifizierung. Statt sofort den gesamten Fuhrpark umzustellen, können Betreiber geeignete Transportaufgaben zuerst auswählen.

Daimlers Werkslogistik liefert ein Beispiel

Daimler Truck Holding (ISIN: DE000DTR0CK8) veröffentlichte im Juni Betriebsdaten aus seiner elektrifizierten Anlieferlogistik. Nach Unternehmensangaben waren im Produktionsnetzwerk rund 80 batterieelektrische eActros im täglichen Einsatz und hatten zusammen mehr als sechs Millionen elektrische Kilometer zurückgelegt.

Ein beschriebenes Beispiel betrifft den Pendelverkehr zwischen Germersheim und Wörth. Ein Fahrzeug von Logistik Schmitt bewältigte dort täglich acht Fahrten mit insgesamt 352 Kilometern.

Geladen wurde während der Be- und Entladung, sodass nach Daimler-Angaben keine zusätzliche Standzeit entstand. Der Hersteller hob günstigen Werkstrom und Mautvorteile als wichtige Faktoren für die Wirtschaftlichkeit hervor.

Der Fall zeigt, warum die konkrete Transportorganisation zählt. Eine ohnehin vorhandene Unterbrechung kann als Ladefenster dienen.

Der richtige Auftrag kommt vor der größten Batterie

Aus solchen Anwendungen lässt sich ein grundlegender Planungsansatz ableiten: Zuerst werden die Anforderungen der Tour bestimmt, anschließend Fahrzeug und Energieversorgung darauf abgestimmt.

Relevant sind die tatsächliche Tagesfahrleistung, das transportierte Gewicht und verfügbare Standzeiten. Auch Schwankungen müssen berücksichtigt werden. Ein Fahrzeug braucht ausreichend Spielraum, wenn sich eine Lieferung verspätet oder eine zusätzliche Fahrt anfällt.

Planbarkeit bedeutet deshalb nicht, dass der Betrieb unveränderlich ist. Sie ermöglicht aber, Reserven und Infrastruktur anhand bekannter Anforderungen zu dimensionieren.

Für Flotten mit sehr unterschiedlichen Aufgaben kann daraus eine gestaffelte Investitionsstrategie entstehen.

Janus konzentriert sich auf passende Einsatzprofile

Janus Electric Holdings (ISIN: AU0000395626) verfolgt in Australien einen Ansatz, der diese Auswahl geeigneter Aufgaben ausdrücklich berücksichtigt.

Im Brancheninterview vom 8. Oktober beschreibt Vorstandschef Ben Hutt besonders intensiv genutzte Fahrzeuge mit vorhersehbaren Strecken, regelmäßiger Rückkehr zum Depot und geschlossenen Transportkreisläufen als interessante Anwendungen.

Janus elektrifiziert dafür geeignete vorhandene Diesel-Lkw. Betreiber können damit nicht nur die Energieversorgung, sondern auch die Weiterverwendung bestehender Fahrzeuge in ihre Planung einbeziehen.

Das Unternehmen berichtet über Erfahrungen unter anderem mit Zement-, Lebensmittel-, Holz- und Abfalltransporten. Entscheidend ist dabei jeweils das konkrete Einsatzprofil, nicht allein die Branche.

Batteriewechsel schafft eine weitere Planungsoption

Die Janus-Fahrzeuge können nach Unternehmensangaben direkt geladen werden. Zusätzlich lassen sich ihre Batterien austauschen; der Interviewbeitrag nennt dafür ungefähr fünf Minuten.

Damit stehen grundsätzlich zwei Möglichkeiten zur Verfügung. Längere planbare Standzeiten können zum direkten Laden dienen. Bei engeren Fahrzeugumlaufen kann ein Batteriewechsel Ladezeit und Fahrzeugpause voneinander trennen.

Die entnommenen Batterien werden geladen, während der Truck mit anderen Einheiten arbeitet. Für den Betreiber wird dadurch die verfügbare Batteriemenge zu einem Teil der Einsatzplanung.

Zusätzliche Batterien und Wechseltechnik kosten allerdings Kapital. Ihr Nutzen muss sich aus besserer Fahrzeugauslastung und einem verlässlich organisierten Betrieb ergeben.

Ein Depot ersetzt nicht die Stromversorgung

Die Konzentration auf bekannte Standorte kann den Infrastrukturaufbau gezielter machen. Der notwendige Energiebedarf bleibt dennoch bestehen.

Netzanschluss, Ladeleistung, Flächen und betriebliche Genehmigungen müssen zur vorgesehenen Flottengröße passen. Werden weitere Fahrzeuge elektrifiziert, muss auch die Versorgung entsprechend wachsen.

Für eine mögliche Übertragung nach Europa wären außerdem die technische Eignung der Fahrzeuge, Zulassung und lokale Betreuung zu klären. Die australischen Erfahrungen liefern dafür Anregungen, belegen aber noch kein europäisches Angebot von Janus.

Interessant ist vor allem der gemeinsame Grundgedanke: Elektrifizierung lässt sich anhand einzelner wirtschaftlich geeigneter Transportaufgaben entwickeln.

Betriebsdaten machen den Ansatz überprüfbar

Zum Juni 2026 berichtet Janus über 28 Fahrzeuge, mehr als 750.000 elektrische Kilometer und über 4.000 Batteriewechsel.

Diese Erfahrungen bieten eine Grundlage, um passende Anwendungen weiterzuentwickeln. Aussagekräftig wären künftig besonders detaillierte Kundendaten zu Energieverbrauch, Fahrzeugverfügbarkeit und Wartung.

Damit ließe sich besser beurteilen, welche Kombination aus Umrüstung, direktem Laden und Batteriewechsel für welche Aufgabe überzeugt.

Fazit

Die elektrische Transportwende muss nicht mit der schwierigsten Fernverkehrsaufgabe beginnen. Wiederkehrende Touren, bekannte Standorte und planbare Unterbrechungen ermöglichen einen gezielten Einstieg. Daimlers Anlieferlogistik zeigt, wie Fahrzeug und Ladeablauf bereits heute gemeinsam organisiert werden können.

Janus ergänzt diese Perspektive durch die Umrüstung geeigneter Bestandsfahrzeuge und eine flexible Energieversorgung. Direktes Laden und Batteriewechsel eröffnen unterschiedliche Möglichkeiten, den Fahrzeugbetrieb an vorhandene Zeitfenster anzupassen. Die australischen Einsatzdaten geben dem Konzept praktische Substanz.

Die wirtschaftliche Entscheidung bleibt jedoch vom einzelnen Betrieb abhängig. Zusätzliche Batterien, Infrastruktur und Betreuung müssen ihren Nutzen rechtfertigen. Eine Verbindung zwischen Janus und Daimlers Logistikprojekten besteht nach den vorliegenden Quellen nicht. Für Anleger ist entscheidend, ob Janus passende Anwendungen wiederholt erfolgreich bedienen und daraus weitere Kundenaufträge entwickeln kann. Der aussichtsreiche Einstieg liegt dort, wo eine konkrete Transportaufgabe und eine passende elektrische Lösung zusammenkommen.

Quellen



https://www.daimlertruck.com/newsroom/pressemitteilung/elektrifizierte-inbound-logistik-realdaten-aus-dem-praxisbetrieb-zeigen-potenziale-batterieelektrischer-lkw-53507078

https://januselectric.com/

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ISIN: AU0000395626

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