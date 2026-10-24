Ver-3-fachungs-Meldung! Startet am Montag eine Spekulationswelle?

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Mehrere große Banken und Analysehäuser rechnen für 2027 mit neuen Rekorden beim Kupferpreis.

Die Deutsche Bank spricht bereits von einem "historischen Gerangel um das Metall" und prognostiziert einen Anstieg auf 22.050 USD pro Tonne - gegenüber aktuell rund 14.300 USD ein erhebliches Aufwärtspotenzial.

Vor diesem Hintergrund könnte es sich lohnen, Copper One Resources Corp. (WKN: A42AGR) genauer unter die Lupe zu nehmen. Denn hier treffen ein aussichtsreiches Kupfermarktumfeld und eine bemerkenswerte Entwicklung auf dem Majuba-Hill-Projekt in Nevada aufeinander: Das ursprünglich geplante Bohrprogramm von 5.000 Fuß ( 4.015 Fuß tatsächlich gebohrt - Resultate noch ausstehend) wurde kurzerhand auf bis zu 10.000 Fuß quasi verdreifacht - noch bevor die Ergebnisse der ersten Phase überhaupt ausgewertet sind. Diese neuen Bohrungen sind dem Unternehmen sogar so wichtig, dass man im Schichtbetrieb rund um die Uhr arbeitet, 7 Tage in der Woche!

- Bitte beachten Sie unbedingt die vollständigen Ad-hoc-Nachrichten und Filings bei den Behörden sowie die bestehenden Interessenkonflikte und den Disclaimer weiter unten im Text. - Advertorial/Werbung (Auftraggeber: Copper One Resources Corp. (WKN: A42AGR)] -

Was steckt hinter diesem Schritt? Deutet sich hier eine neue Perspektive für das Projekt an? Und könnte Copper One Resources Corp. (WKN: A42AGR) damit vor einer spannenden Entwicklungsphase stehen? Die Hintergründe sind es wert, genauer betrachtet zu werden.

Bild eines Bohrkerns aus dem ersten Abschnitt des 2026-er Bohrprogrammes: Chalkopyrit und Pyrrhotin wurden in der Brekzienzone von Bohrloch MHB-37B in ca. 604 Metern Tiefe (1.982 Fuß) beobachtet. Die Analyseergebnisse stehen noch aus. Die visuelle Identifizierung ist vorläufig und ersetzt nicht die Ergebnisse der Laboranalyse.

Chalkopyrit (Kupferkies) und Pyrrhotin (Magnetkies) sind bei der Kupferexploitation entscheidend, weil Chalkopyrit das weltweit wichtigste Kupfererz ist und Pyrrhotin als dominierendes Begleitmineral die Effizienz und Umweltbilanz der Verarbeitung massiv beeinflusst. (Quelle)

Brandaktuell informiert Copper One Resources Corp. (WKN: A42AGR) die Öffentlichkeit über den Fortschritt des Bohrprogrammes auf ihrem Hauptprojekt, Majuba Hill in Nevada.

Copper One Commences Up to 10,000 Foot Phase 2 Drill Program at Flagship Majuba Hill Copper-Silver-Gold Project, Nevada

Copper One Resources Corp. (WKN: A42AGR) freut sich, den Beginn der Diamantkernbohrungen auf ihrem zu 100% unternehmenseigenen Flaggschiff-Projekt, dem Kupfer-Silber-Gold-Projekt Majuba Hill im Pershing County, Nevada, bekannt zu geben.

Das erweiterte Diamantkernbohrprogramm der Phase 2 umfasst bis zu 3.048 Meter (10.000 Fuß) hochqualitativer/präqualitativer Diamantkernbohrungen. Das Phase-2-Programm dient der beschleunigten systematischen Untersuchung prioritärer Ziele in Majuba Hill und unterstützt das Ziel des Unternehmens, das Projekt in Richtung einer ersten Mineralressourcenschätzung gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101") voranzutreiben. Bislang wurden auf dem Majuba Hill-Feld mehr als 27.432 Meter (90.000 Fuß) in über 100 Bohrlöchern niedergebracht.

Die Analyseergebnisse des abgeschlossenen Bohrprogramms der Phase 1 aus dem Jahr 2026 stehen noch aus und werden nach Erhalt, Prüfung und Validierung veröffentlicht.

News Fazit:

Ein erweitertes Bohrprogramm, ausstehende Analyseergebnisse und das Ziel einer ersten Ressourcenschätzung: Bei Copper One Resources Corp. (WKN: A42AGR) stehen mehrere wichtige Explorationsschritte an.

Bei Kupferprojekten entscheidet nicht allein der Rohstoffpreis über die langfristigen Perspektiven. Ebenso wichtig ist die Frage, wie groß ein Mineralisierungssystem tatsächlich ist, wie kontinuierlich sich die Vererzung nachweisen lässt und ob sich daraus langfristig eine wirtschaftlich relevante Lagerstätte entwickeln könnte. Genau hier setzt Copper One Resources Corp. (WKN: A42AGR) mit seinem Vorzeigeprojekt Majuba Hill im US-Bundesstaat Nevada an.

Warum diese Meldung mehr ist als ein gewöhnliches Explorationsupdate

Der entscheidende Punkt ist die Kombination aus laufenden Bohrungen und noch ausstehenden Analyseergebnissen. Die Ergebnisse des abgeschlossenen Phase-1-Bohrprogramms aus dem Jahr 2026 liegen laut Unternehmensmeldung noch nicht vor. Sobald sie eingegangen, geprüft und validiert sind, sollen sie veröffentlicht werden.

Für Anleger bedeutet das: In den kommenden Entwicklungsschritten könnten gleich mehrere Informationsbausteine wichtig werden - sowohl die Laborergebnisse aus Phase 1 als auch neue Erkenntnisse aus den laufenden Bohrungen. Ob diese tatsächlich positiv ausfallen, bleibt allerdings offen.

Mehr als 27 Kilometer Bohrhistorie als Ausgangsbasis

Majuba Hill ist kein völlig unerschlossenes Gebiet. Nach Unternehmensangaben wurden dort bislang mehr als 90.000 Fuß beziehungsweise rund 27,4 Kilometer gebohrt, verteilt auf über 100 Bohrlöcher. Das Projekt umfasst rund 3.919 Hektar und beherbergt ein Kupfer-Silber-Gold-Mineralisierungssystem, dessen Ausdehnung und Kontinuität durch weitere Arbeiten genauer untersucht werden sollen.

Die vorhandenen Daten können der geologischen Modellierung eine wichtige Grundlage bieten. Sie ersetzen jedoch weder weitere Bohrungen noch eine belastbare Ressourcenschätzung.

Der nächste Meilenstein: eine mögliche erste Ressourcenschätzung

Copper One Resources Corp. (WKN: A42AGR) nennt ausdrücklich das Ziel, Majuba Hill in Richtung einer ersten Mineralressourcenschätzung nach dem kanadischen Standard NI 43-101 weiterzuentwickeln. Eine solche Schätzung wäre ein bedeutender technischer Meilenstein, sofern die erforderlichen Daten und Voraussetzungen erfüllt werden.

Bis dahin bleibt Majuba Hill ein Explorationsprojekt. Eine definierte Mineralressource oder die wirtschaftliche Abbaubarkeit des Vorkommens ist durch die vorliegende Meldung nicht nachgewiesen

Fazit: Mehrere mögliche Nachrichtenimpulse - Ergebnisse bleiben entscheidend

Die aktuelle Meldung ist vor allem deshalb interessant, weil Copper One Resources Corp. (WKN: A42AGR) die Exploration bei Majuba Hill fortsetzt und das Programm ausweitet, während die Phase-1-Analysen noch ausstehen. Damit stehen weitere Datenpunkte an, anhand derer sich das geologische Potenzial des Projekts besser beurteilen lassen könnte.

Für Anleger, die sich mit frühen Kupferexplorationsunternehmen beschäftigen, sind insbesondere die kommenden Laborergebnisse, die Resultate der Phase-2-Bohrungen und die angepeilte erste Ressourcenschätzung relevant.

Copper One Resources Corp.

WKN: A42AGR, CSE: CEXY

Ohne Kupfer lassen sich weder leistungsfähige Stromnetze noch die elektrische Infrastruktur für den KI-Boom beliebig ausbauen. Genau hier setzt Copper One Resources Corp. (WKN: A42AGR) an. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Exploration von Kupferprojekten in Nordamerika und positioniert sich damit in einem Rohstof

Für Anleger ist dabei vor allem eine Frage interessant: Kann es Copper One Resources Corp. (WKN: A42AGR) gelingen, aus seinen Explorationsprojekten wirtschaftlich relevante Lagerstätten zu entwickeln? Die laufenden Bohrprogramme und die Erweiterung des Projektportfolios liefern jedoch konkrete Ansatzpunkte, um die weitere Entwicklung des Unternehmens zu verfolgen.

Nevada Kupfer Exploration - Majuba Hill: Das Herzstück der Kupfer-Story

Wer verstehen möchte, worauf die Investment-Story von Copper One Resources Corp. (WKN: A42AGR) basiert, sollte einen Blick auf das Majuba-Hill-Projekt im US-Bundesstaat Nevada werfen. Das Unternehmen verfolgt dort das Ziel, ein geologisch vielversprechendes Kupfer-Silber-Gold-System systematisch zu untersuchen und dessen Größe und Kontinuität besser zu verstehen.

Die Ausgangsbasis ist durchaus interessant: Nach Unternehmensangaben wurden auf Majuba Hill bereits mehr als 27.400 Meter in über 100 Bohrlöchern niedergebracht. Diese historischen und neueren Daten können helfen, aussichtsreiche Zielgebiete für weitere Bohrungen einzugrenzen.

Hinweis zu den historischen Bohrergebnissen von Majuba Hill: Die nachfolgenden Zahlen wurden nicht unabhängig anhand ihrer ursprünglichen Veröffentlichungen überprüft. Die Meldung zu RED-26-04 bestätigt diese Angaben nicht. Vor einer Verwendung sollten die ursprünglichen Bohrlochkennungen, Probenahme- und Analysemethoden, Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollverfahren (QA/QC), die Zusammenhänge der Bohrabschnitte und die tatsächlichen Mächtigkeiten überprüft werden. Die angegebenen Längen beziehen sich auf Abschnitte entlang des Bohrlochs und stellen keine nachgewiesenen tatsächlichen Mächtigkeiten dar. Ausgewählte Abschnitte müssen weder für das gesamte Projekt repräsentativ sein noch eine wirtschaftlich abbaubare Lagerstätte belegen.

Bisherige Highlights:

218 Fuß (66,4 m) mit 1,35% Cu und 73,4 g/t Ag, ab der Oberfläche. Darin enthalten: 74 Fuß (22,6 m) mit 2,6% Cu und 30,1 g/t Ag.

10 Fuß (3,0 m) mit 4,36% Cu und 35,65 g/t Ag. Dieser Abschnitt liegt innerhalb von 40 Fuß (12,2 m) mit 1,36% Cu und 13,33 g/t Ag.

85 Fuß (25,9 m) mit 0,64% Cu und 50,89 g/t Ag.

169,5 Fuß (51,7 m) mit 0,41% Cu und 9,51 g/t Ag. Der Abschnitt enthält die zuvor genannten 12,2 Meter mit 1,36% Cu.

500 Fuß (152,4 m) mit 0,21% Cu, von 368,8 bis 521,2 Metern Bohrtiefe. Darin enthalten sind 62,5 Meter mit 0,27% Cu sowie 16,8 Meter mit 0,41% Cu.

Im September 2026 kündigte Copper One Resources Corp. (WKN: A42AGR) eine erhebliche Ausweitung des geplanten Phase-2-Bohrprogramms auf bis zu 10.000 Fuß beziehungsweise rund 3.048 Meter an. Damit will das Unternehmen weitere priorisierte Ziele testen und die Datengrundlage für eine mögliche erste Mineralressourcenschätzung verbessern. Die Ergebnisse des abgeschlossenen Phase-1-Programms standen bei Veröffentlichung der entsprechenden Mitteilung noch aus

Warum ist das für Anleger relevant? Bei Explorationsunternehmen können belastbare Bohrergebnisse ein wichtiger Wendepunkt sein. Bestätigen Laboranalysen die geologischen Erwartungen, kann sich das Verständnis eines Projekts wesentlich verbessern.

Redonda: Kupfer im Bohrkern - jetzt zählen die Laborergebnisse

Neben Nevada rückt auch das Redonda-Projekt in British Columbia in den Mittelpunkt. Copper One Resources Corp. (WKN: A42AGR) hält nach Unternehmensangaben 100 Prozent an diesem rund 2.746 Hektar großen Projekt, das auf ein Kupfer-Molybdän-Porphyrsystem ausgerichtet ist.

Am 9. September 2026 meldete das Unternehmen die visuelle Identifizierung von gediegenem Kupfer im Bohrloch RED-26-02, in einer Tiefe von etwa 40 Metern. Die Bohrung wurde anschließend bis auf 425,8 Meter vorangetrieben. Am 2. Oktober meldete Copper One Resources Corp. (WKN: A42AGR) den Beginn des dritten geplanten Bohrlochs RED-26-03 im Rahmen eines vollständig finanzierten Bohrprogramms über insgesamt 2.400 Meter, das mittlerweile, bei einer Neigung von -75 Grad, auf die endgültige Tiefe von 234,69 Meter getrieben wurde.

Das sind konkrete Explorationsfortschritte. Entscheidend ist jedoch die fachliche Einordnung: Sichtbares Kupfer ist noch kein Nachweis eines bestimmten Kupfergehalts oder einer wirtschaftlich abbaubaren Lagerstätte. Dafür sind Laboranalysen und weitere geologische Untersuchungen erforderlich. Genau diese Ergebnisse werden für die Beurteilung des Projekts maßgeblich sein.

Hinweis zu den historischen Bohrergebnissen von Redonda: Die nachfolgenden Zahlen wurden nicht unabhängig anhand ihrer ursprünglichen Veröffentlichungen überprüft. Die Meldung zu RED-26-04 bestätigt diese Angaben nicht. Vor einer Verwendung sollten die ursprünglichen Bohrlochkennungen, Probenahme- und Analysemethoden, QA/QC-Verfahren, die Zusammenhänge der Bohrabschnitte und die tatsächlichen Mächtigkeiten überprüft werden. Die angegebenen Längen beziehen sich auf Abschnitte entlang des Bohrlochs und stellen keine nachgewiesenen tatsächlichen Mächtigkeiten dar. Ausgewählte Abschnitte müssen weder für das gesamte Projekt repräsentativ sein noch eine wirtschaftlich abbaubare Lagerstätte belegen.

Bisherige Highlights

25-01 (2025): 350,05 m, 0,244% Kupfer, 112 ppm Moly

23-05 (2023), 142,6 mit 0,279% Kupfer, 281ppm Moly

25-01 (2025), 510,74 m mit 0,1801% Kupfer, 86 ppm Moly

23-02 (2023) 108,0 m mit 0,251% Kupfer, 250 ppm Moly

23-03 (2023) 77,3 m mit 0,323% Kupfer, 197 ppm Moly

Das Portfolio wächst: Utah und Labrador kommen hinzu

Copper One Resources Corp. (WKN: A42AGR) beschränkt sich nicht auf die isherigen Kernprojekte. Mit dem Sport-Projekt in Utah hat das Unternehmen sein Portfolio erweitert. Die Übernahme der Rooinek Mining Corp., die 108 Mineralclaims in Utah hält, wurde laut Unternehmensmitteilung am 28. September 2026 abgeschlossen. Bei ersten Oberflächenproben am Sport-Projekt wurden zuvor Kupferwerte von bis zu 1,155 Prozent gemeldet. Solche Stichproben können interessante Zielgebiete anzeigen, sind zwangsläufig aber nicht repräsentativ für den durchschnittlichen Gehalt einer Lagerstätte.

Am 7. Oktober 2026 folgte eine weitere angekündigte Expansion: Copper One Resources Corp. (WKN: A42AGR) schloss eine Vereinbarung über den Erwerb einer 100-prozentigen Beteiligung an den Sword-&-Gossan-Mineralgrundstücken in Labrador, Kanada. Das etwa 3.900 Hektar große Gebiet umfasst nach Unternehmensangaben historisch bebohrte Bereiche eines magmatischen Sulfidsystems sowie bislang ungeprüfte elektromagnetische Leiter. Die Transaktion ist als angekündigter Erwerb zu behandeln; ihr Abschluss und die Erfüllung der Vertragsbedingungen sind gesondert zu beurteilen.

Damit entwickelt sich Copper One Resources Corp. (WKN: A42AGR) von einer auf einzelne Kernprojekte ausgerichteten Explorationsgesellschaft zu einem breiter aufgestellten nordamerikanischen Rohstoffexplorer. Mehr Projekte bedeuten mehr potenzielle Entdeckungsmöglichkeiten.

Finanzierung: Ein wichtiger Baustein für die nächsten Schritte

Exploration kostet Geld. Bohrgeräte, geologische Auswertungen, Laboranalysen und die Erschließung neuer Bohrstandorte müssen finanziert werden, lange bevor ein Projekt Einnahmen erwirtschaftet.

Hier ist eine Meldung vom 29. September 2026 relevant: Copper One Resources Corp. (WKN: A42AGR) gab den Abschluss einer Finanzierung über insgesamt 7.955.900 kanadische Dollar durch die Ausgabe von Special Warrants bekannt.

Die Finanzierung kann dem Unternehmen zusätzlichen Spielraum für seine Explorationspläne verschaffen.

Warum Kupfer für die nächsten Jahre interessant bleiben könnte

Die Welt digitalisiert sich in einem atemberaubenden Tempo. Künstliche Intelligenz verändert ganze Branchen, Rechenzentren entstehen in immer größeren Dimensionen, Stromnetze müssen ausgebaut werden und die Elektrifizierung schreitet voran. Doch hinter dieser technologischen Revolution steht eine häufig unterschätzte Voraussetzung: Kupfer.

Kupfer bleibt dadurch ein spannender Rohstoff für Anleger. Der steigende Bedarf trifft auf strukturelle Herausforderungen bei der Minenproduktion. Das könnte die Preise mittel- bis langfristig weiter antreiben (Quelle) und so den Fokus der Anleger auf Kupferaktien wie Copper One Resources Corp. (WKN: A42AGR) verlagern.

Kupfer: Szenario für die kommenden 12 Monate

Aktueller Referenzwert und modellbasierte Prognose, in USD je Pfund. Prognosewerte sind keine garantierten Kurse (Datenquelle).

Für Copper One Resources Corp. (WKN: A42AGR) Aktionäre ergibt sich daraus eine interessante Kombination: Das Unternehmen untersucht mehrere Kupfer- beziehungsweise Kupfer-Molybdän- und polymetallische Projekte in Nordamerika, während es seine Explorationsprogramme weiterentwickelt. Ob daraus ein bedeutender Rohstoffproduzent entstehen kann, ist heute noch offen.

In der Unternehmensmeldung zu RED-26-04 wird angegeben, dass die wissenschaftlichen und technischen Informationen von Larry Segerstrom, M.Sc. (Geologie), CPG, geprüft und genehmigt wurden. Er ist ein nicht unabhängiger beratender Geologe von Copper One und eine qualifizierte Person im Sinne der Vorschrift NI 43-101. Diese Prüfung bezieht sich auf die Unternehmensmeldung; sie stellt keine Prüfung oder Genehmigung dieses Advertorials oder der darin aufgeführten historischen Bohrergebnisse durch eine qualifizierte Person dar.

Fazit: Eine Explorationsstory mit konkreten Katalysatoren

Copper One Resources Corp. (WKN: A42AGR) bietet Anlegern Zugang zu einer frühen Phase der nordamerikanischen Kupferexploration. Majuba Hill steht für ein umfangreiches Bohr- und Datenauswertungsprogramm, Redonda für laufende Bohrungen in einem Kupfer-Molybdän-System und Sport sowie Sword & Gossan für die Erweiterung des Projektportfolios.

Die nächsten wichtigen Beobachtungspunkte sind die Laborergebnisse der Bohrprogramme, die weitere Abgrenzung aussichtsreicher Mineralisierungszonen, der Fortschritt der geplanten Mineralressourcenschätzung für Majuba Hill sowie die Finanzierung und Umsetzung der weiteren Explorationsarbeiten.

Die BullVestor-Perspektive: Der Kupferbedarf der modernen Infrastruktur ist ein überzeugendes langfristiges Thema. Copper One Resources Corp. (WKN: A42AGR) versucht, sich mit mehreren nordamerikanischen Explorationsprojekten in diesem Umfeld zu positionieren. Für risikobereite Anleger könnte die weitere Entwicklung deshalb interessant sein - vorausgesetzt, sie sind sich bewusst, dass der mögliche Mehrwert einer Exploration erst durch belastbare geologische Daten und letztlich die wirtschaftliche Bewertung der Projekte bestätigt werden muss.

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