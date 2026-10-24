SAP hat mit seinen jüngsten Quartalszahlen für eine positive Überraschung gesorgt. Erstmals überschritt der Softwarekonzern die Umsatzmarke von 10 Milliarden € innerhalb eines Quartals. Auch das Cloud-Geschäft wächst kräftig und die Gewinne steigen weiter. Nach der jüngsten Kurserholung stellt sich für Anleger nun die Frage, ob die SAP-Aktie noch mehr Potenzial hat. SAP übertrifft Erwartungen - Cloud-Geschäft wächst kräftig Beim deutschen Softwarekonzern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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