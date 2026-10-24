Eine überaus herausfordernde Handelswoche ging mit dem gestrigen Freitagshandel entsprechend turbulent zu Ende. Der deutsche Leitindex taumelte und rutschte dabei immer dichter an die eminent wichtige Marke von 25.000 Punkten heran. Die letzten Schwächeanfälle konnte der DAX vergleichsweise gut kompensieren. Etwa im Bereich von 24.850 Punkten drehte der Index wieder nach oben ab. Möglicherweise wird diese Widerstandsfähigkeit kurzfristig noch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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