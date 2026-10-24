Nach neuen Drohnenangriffen: NATO-Staaten verstärken Abwehr - ZenaTech arbeitet an eigener Interceptor-Technologie

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Die jüngsten Drohnenvorfälle im Schwarzen Meer haben die Sicherheitslage an der südöstlichen NATO-Flanke erneut in den Mittelpunkt gerückt. Am Wochenende schossen rumänische F-16-Kampfjets zwei unbemannte Fluggeräte über den Hoheitsgewässern des Landes ab. Zuvor hatte Bulgarien nach mehreren Angriffen auf Handelsschiffe zusätzliche Unterstützung durch die NATO angefordert. Während das Bündnis über weitere Schutzmaßnahmen berät, gewinnt die Entwicklung spezialisierter Technologien zur Erkennung und Abwehr unbemannter Fluggeräte an Bedeutung. Auch ZenaTech (ISIN: CA98936T2083) arbeitet mit seiner Tochtergesellschaft ZenaDrone an entsprechenden Systemen, darunter die Abfangdrohne Interceptor P-1 und eine größere Plattform für landgestützte und maritime Anwendungen.

Rumänien schießt zwei Drohnen ab - Bulgarien fordert NATO-Unterstützung

Nach Angaben des rumänischen Verteidigungsministeriums haben F-16-Kampfjets am Samstag, dem 17. Oktober, zwei Drohnen über den rumänischen Hoheitsgewässern im Schwarzen Meer abgeschossen. Verteidigungsminister Radu Miruta erklärte am darauffolgenden Sonntag, es habe sich vermutlich um russische Drohnen des Typs Geran-4 gehandelt. Die Fluggeräte seien mit einer Geschwindigkeit von etwa 450 Kilometern pro Stunde unterwegs gewesen. Die genaue Zuordnung beruhte zum Zeitpunkt der Reuters-Meldung auf der Einschätzung des Ministers. Der Vorfall ereignete sich nur wenige Tage nach Drohnenangriffen auf zwei Chemikalientanker nahe der rumänischen Schwarzmeerküste. Die Schiffe lagen in der Nähe des Sulina-Kanals, der die Donau mit dem Schwarzen Meer verbindet und eine wichtige Verbindung für ukrainische Exporte darstellt. Auch Bulgarien reagierte auf die zunehmenden Zwischenfälle. Verteidigungsminister Dimitar Stoyanov teilte am 16. Oktober mit, sein Land habe die NATO offiziell um zusätzliche Kampfflugzeuge und Drohnenabwehrsysteme gebeten. Hintergrund waren mehrere Angriffe auf die Handelsschifffahrt in der Region, darunter der Untergang eines Schiffes vor der bulgarischen Küste. Die Anfrage sollte nach Reuters-Angaben in dieser Woche von den Botschaftern der 32 NATO-Mitgliedstaaten beraten werden. Rumäniens Außenministerin Oana Toiu kündigte zudem eine Sitzung des Nordatlantikrats zur Sicherheitslage im Schwarzen Meer für Dienstag an.

Warum die Drohnenabwehr vor neuen technischen Herausforderungen steht

Die Vorfälle verdeutlichen die unterschiedlichen Anforderungen, mit denen moderne Luftverteidigungssysteme konfrontiert sind. Unbemannte Fluggeräte unterscheiden sich erheblich hinsichtlich ihrer Größe, Geschwindigkeit, Reichweite und Steuerung. Während kleinere Drohnen häufig auf kommerziell verfügbaren Komponenten basieren, erreichen andere Modelle deutlich höhere Fluggeschwindigkeiten und können über größere Entfernungen eingesetzt werden. Entsprechend kommen bei der Abwehr unterschiedliche Technologien zum Einsatz. Radar, elektrooptische Kameras und Infrarotsensoren dienen der Erkennung und Verfolgung. Elektronische Gegenmaßnahmen können Funkverbindungen oder satellitengestützte Navigation stören. Ergänzend werden klassische Flugabwehrraketen, Laser und spezialisierte Abfangdrohnen eingesetzt beziehungsweise entwickelt. Ein zusätzlicher Faktor ist die maritime Umgebung. Häfen, Schiffe und küstennahe Infrastruktur erfordern Überwachungssysteme, die auch über Wasser eingesetzt werden können. Dabei spielen unter anderem Sensorreichweite, Einsatzdauer, Kommunikation und die Verfügbarkeit geeigneter Start- und Landemöglichkeiten eine Rolle. Die aktuellen Entwicklungen im Schwarzen Meer betreffen damit nicht nur die Zahl verfügbarer Abwehrmittel, sondern auch die Frage, wie unterschiedliche Systeme bei der Erkennung und Bekämpfung unbemannter Fluggeräte zusammenwirken können.

ZenaTech entwickelt den Interceptor P-1

In diesem Technologiebereich arbeitet ZenaTech über seine Tochtergesellschaft ZenaDrone an mehreren Entwicklungsprojekten. Eines davon ist der Interceptor P-1, eine autonome Einweg-Abfangdrohne, die andere unbemannte Fluggeräte durch einen direkten Abfangvorgang stoppen soll. Das Unternehmen hatte den Entwicklungsbeginn im März 2026 bekannt gegeben und einen angestrebten Verkaufspreis von weniger als 5.000 US-Dollar pro Einheit genannt. Dabei handelt es sich um einen Zielpreis, nicht um einen bereits bestätigten Serienpreis. Am 28. Juli meldete ZenaTech den Beginn der ersten Flugtestphase. Das Programm umfasst zunächst die Überprüfung grundlegender Flugeigenschaften und der autonomen Steuerung. Weitere Entwicklungsphasen sehen die Verfolgung beweglicher Ziele, Abfangtests und den koordinierten Einsatz mehrerer Interceptoren vor. Parallel dazu entwickelt ZenaTech die Software Zena AI. Sie soll Informationen zur Erkennung, Klassifizierung und Verfolgung möglicher Bedrohungen verarbeiten und die Koordination mehrerer autonomer Abfangdrohnen ermöglichen. Damit verfolgt das Unternehmen einen Ansatz, bei dem die physische Abfangdrohne mit einer eigenen Software zur Erkennung und Steuerung kombiniert werden soll. Die einzelnen Komponenten befinden sich nach den zuletzt veröffentlichten Angaben weiterhin in unterschiedlichen Entwicklungs- und Testphasen.

ZenaDrone 2000: Größere Plattform auch für maritime Anwendungen geplant

Eine weitere Verbindung zum aktuellen Branchenthema ergibt sich aus dem Entwicklungsprogramm der ZenaDrone 2000. Das Unternehmen hatte am 6. Oktober über Fortschritte beim Aufbau des ersten vollständigen Prototyps informiert. Die benzinbetriebene Schwerlastplattform ist für längere Einsatzzeiten vorgesehen. ZenaTech nennt als technische Entwicklungsziele eine Schwebeflugdauer von mehr als vier Stunden, eine Nutzlast von bis zu 40 Kilogramm und ein maximales Startgewicht von 200 Kilogramm. Eine 360-Grad-Kameraabdeckung soll die Erkennung und Verfolgung von Flugobjekten unterstützen. Nach Unternehmensangaben wurden die Flugzeugzelle und die klappbare Armstruktur fertiggestellt. Der Antrieb mit vier 36-Zoll-Propellern wurde auf dem Prüfstand getestet, während Flugsteuerung und Autonomie-Software Bodentests durchlaufen. Die ersten Flugtests sind inzwischen für das erste Quartal 2027 vorgesehen. Dabei sollen zunächst grundlegende Funktionen wie Start, Schwebeflug, Landung, Ausdauer und autonome Navigation überprüft werden. Für spätere Entwicklungsphasen nennt ZenaTech unter anderem die Verfolgung mehrerer Bedrohungen sowie maritime Start- und Bergungsvorgänge über die unternehmenseigene Plattform IQ Glider. Diese ist als schwimmende Start- und Betankungsstation konzipiert. Die ZenaDrone 2000 befindet sich somit noch vor ihren ersten Flugtests. Eine bereits nachgewiesene Einsatzfähigkeit im maritimen Drohnenabwehrbetrieb lässt sich aus den bisherigen Unternehmensmeldungen nicht ableiten.

Unterschiedliche Systeme für unterschiedliche Bedrohungen

Die aktuellen Vorfälle zeigen zugleich, weshalb bei der Einordnung neuer Abwehrtechnologien zwischen den jeweiligen Einsatzbereichen unterschieden werden muss. Die von Rumänien abgeschossenen Drohnen erreichten nach Angaben des Verteidigungsministers Geschwindigkeiten von etwa 450 Kilometern pro Stunde. Daraus lässt sich keine Aussage über die Eignung des P-1 oder der ZenaDrone 2000 gegen diese konkreten Fluggeräte ableiten. ZenaTech entwickelt seine Systeme für die physische Abwehr unbemannter Fluggeräte und die softwaregestützte Koordination entsprechender Einsätze. Die angekündigten weiteren Tests müssen zeigen, welche technischen Fähigkeiten unter realistischen Bedingungen erreicht werden. Für die NATO-Staaten steht unterdessen zunächst die unmittelbare Sicherheitslage im Schwarzen Meer im Mittelpunkt. Bulgarien wartet auf eine Entscheidung über seine Unterstützungsanfrage, während Rumänien und weitere Bündnispartner die regionalen Schutzmaßnahmen beraten.

Fazit: Drohnenabwehr rückt auch im maritimen Bereich in den Mittelpunkt

Die jüngsten Angriffe auf Handelsschiffe und der Abschuss zweier Drohnen durch rumänische F-16 verdeutlichen, dass sich die Anforderungen an die Luftverteidigung an der südöstlichen NATO-Flanke verändern. Neben dem Schutz des Luftraums rücken dabei auch Häfen, Schifffahrtswege und küstennahe Infrastruktur in den Fokus. Parallel zur politischen und militärischen Reaktion entwickeln Technologieunternehmen zusätzliche Verfahren zur Erkennung, Verfolgung und Abwehr unbemannter Fluggeräte. ZenaTech (ISIN: CA98936T2083) arbeitet mit dem Interceptor P-1, der Software Zena AI und der größeren ZenaDrone 2000 an mehreren Komponenten eines geplanten integrierten Abwehrsystems. Die nächsten veröffentlichten Entwicklungsschritte betreffen insbesondere die weiteren Tests des P-1 und den für das erste Quartal 2027 vorgesehenen Erstflug der ZenaDrone 2000. Ob und in welchem Umfang die Systeme später kommerziell oder militärisch eingesetzt werden, hängt von ihrer weiteren technischen Entwicklung und konkreten Beschaffungsentscheidungen ab.

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Zena Tech

Land: Canada, Toronto

ISIN: CA98936T2083

WKN: A40HQQ

https://www.zenatech.com



Quellen

Reuters - Romanian F-16 fighter jets shoot down two drones over Romanian territorial waters, 18.10.2026

https://www.reuters.com/world/romanian-f-16-fighter-jets-shoot-down-two-drones-over-romanian-territorial-2026-10-18/

Reuters - Bulgaria seeks NATO anti-drone systems, says defence minister, 16.10.2026

https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/bulgaria-seeks-nato-anti-drone-systems-says-defence-minister-2026-10-16/

ZenaTech - ZenaTech Develops Low-Cost Single-Use Autonomous Interceptor Drone for ZenaDrone's Counter-UAS System for US Defense, Middle East and Ukraine Use, 17.03.2026

https://www.zenatech.com/zenatech-develops-low-cost-single-use-autonomous-interceptor-drone-for-zenadrones-counter-uas-system-for-us-defense-middle-east-and-ukraine-use/

ZenaTech - ZenaDrone Interceptor P-1, Single-Use Autonomous Interceptor Drone, Targeted to Sell for Under $5,000 USD, 19.03.2026

https://www.zenatech.com/zenatechs-zenadrone-interceptor-p-1-single-use-autonomous-interceptor-drone-targeted-to-sell-for-under-5000-usd/

ZenaTech - Developing an Integrated Counter-UAS System Pairing the Interceptor P-1 with Zena AI Detection and Swarm Command Software, 24.03.2026

https://www.zenatech.com/zenatech-developing-an-integrated-counter-uas-system-pairing-the-interceptor-p-1-low-cost-drone-with-zena-ai-detection-and-swarm-command-software/

ZenaTech - ZenaDrone Begins Testing Phase for Interceptor P-1 Counter-UAS Drone Platform, 28.07.2026

https://www.zenatech.com/zenatechs-zenadrone-begins-testing-phase-for-interceptor-p-1-counter-uas-drone-platform/

ZenaTech - Advances ZenaDrone 2000 Heavy-Lift Interceptor Toward Flight Testing for Counter-UAS and Maritime Defense, 06.10.2026

https://www.zenatech.com/zenatech-advances-zenadrone-2000-heavy-lift-interceptor-toward-flight-testing-for-counter-uas-and-maritime-defense/

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