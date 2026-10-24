München/Bonn (ots) -Angesprochen darauf, ob die CDU/CSU und die EVP in Europa am rechten Rand zündelten, entgegnet der EVP-Vorsitzende Manfred Weber im Interview mit phoenix: "Für mich ist klar: Die Brandmauer steht. Wir werden nur zusammenarbeiten mit Parteien, die pro Europa, pro Ukraine und pro Rechtsstaat sind." Weiter ergänzt er auf dem CSU-Parteitag, müsse wieder Kraft haben sich "hinzustellen dafür und an die Zeiten von Gründervätern erinnern, die dieses Europa geschaffen haben. Und ich werde mir von keinem AfDler mein Europa kaputt machen lassen, was Alice Weidel die Tage in Straßburg deutlich gemacht hat. Die wollen dieses Europa nicht. Und dagegen werde ich aufstehen." Für den CSU-Politiker sei klar: "Bei uns wird keiner von den AfD-Vertretern und auch keiner von Le Pen und Orban in eine Funktion des Europäischen Parlaments kommen."Das vollständige Interview sehen Sie hier: https://www.youtube.com/watch?v=IqcST0miAM0 (https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DIqcST0miAM0&data=05%7C02%7CTheresa.Teeke%40phoenix.de%7Ca31a45d7639848322c2d08df31a63ad7%7C453fd66002d54abb9653e86f1dc115aa%7C0%7C0%7C639284262173067074%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=n3FQ7hxVG0oMI1ItTlzwR9YcE3fuFIEFgcQWUTFMISg%3D&reserved=0)Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6377092