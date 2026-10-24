GOLD: Der Verkaufsdruck bleibt dominant! - Analyse & Prognose

?? Goldpreis aktuell: Gold Prognose - Analyse - Wochenausblick KW 44/2026

Der Goldpreis notiert zum Start in die neue Handelswoche bei 3.995,0 US-Dollar und markiert damit den tiefsten Wochenschlussstand seit über einem Jahr. Nach dem dynamischen Bruch der psychologisch wichtigen 4.000-Dollar-Marke befindet sich Gold aktuell in einer charttechnisch angeschlagenen Phase! Fast 4,2% Wochen-Minus liegen hinter uns. Der Verkaufsdruck bleibt dominant.

?? Das Wichtigste auf einen Blick (Key Takeaways) Status quo: Der Goldpreis schloss die Vorwoche bei 3.995,0 US-Dollar und markierte damit den tiefsten Wochenschluss seit über einem Jahr (KW 41/2025).

Charttechnik: Sowohl im Daily als auch im 4-Stunden-Chart überwiegen kurzfristig die bärischen Signale, solange die SMA20 nicht per Tagesschluss zurückerobert wird.

Ausblick KW 44: Trotz des Rücksetzers taxiert das Setup eine leicht übergeordnete Erholungschance (55 - Bull- - 45 - Bear-Wahrscheinlichkeit).

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