The Coca-Cola Company hält an ihrer regulären Quartalsdividende fest. Gleichzeitig richtet sich der Blick der Anleger auf die bevorstehende Veröffentlichung der Quartalszahlen. Die Coca-Cola-Aktie wurde zuletzt im Wochenendhandel bei rund 82,83 Euro gehandelt.Coca-Cola bestätigt Quartalsdividende Der Verwaltungsrat von The Coca-Cola Company hat Mitte Oktober eine reguläre Quartalsdividende beschlossen. Vorgesehen ist eine Zahlung von 0,53 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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