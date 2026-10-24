Anthropic braucht Geld. Die Börse verlangt inzwischen mehr Überzeugungsarbeit. Das ist die Ausgangslage für den geplanten November-Börsengang des Claude-Entwicklers. Eine Bewertung von bis zu zwei Billionen Dollar stand im Raum. Laut Analysten erwägen einige Investoren inzwischen eher 1,5 Billionen Dollar. Schon diese Differenz zeigt, wie weit die Preisvorstellungen auseinanderliegen. Zugleich drängt der Kalender. Zwischen der öffentlichen Einreichung der Börsenunterlagen und dem Beginn der Investoren-Roadshow ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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