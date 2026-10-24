In Deutschland ist ein Immobilienkredit unter vier Prozent immer schwieriger zu bekommen. Weltweit machen die Zinsen Hauskäufern Bauchschmerzen. Im September war es soweit. Die US-Notenbank erhöhte trotz aller Tiraden von US-Präsident Trump beinahe als Majestätsbeleidigung die Zinsen. Am Aktienmarkt störte es aber kaum. Die Nasdaq sprang wenige Tage später auf ein Rekordhoch. "Es ist nicht der einzelne Zinsschritt, sondern die Frage, wie schnell die Zinsen steigen und wie stark die Unternehmen mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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