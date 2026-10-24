Beim Bitcoin-Kurs hat sich die Lage zuletzt wieder verschlechtert. Nachdem der Bitcoin-Kurs mehrfach versucht hatte, sich oberhalb von 82.000 US$ zu stabilisieren, ging es inzwischen erneut nach unten. Dazu kommen hohe Abflüsse aus den amerikanischen Bitcoin-ETFs und anhaltende Sorgen über Inflation und Zinsen. Wichtig ist nun eine wichtige Unterstützungszone, die auch durch aktuelle Onchain-Daten gestützt wird. Bitcoin-Kurs unter Druck: Wichtige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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