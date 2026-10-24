Nach wiederholten Sicherheitsvorfällen zieht das KI-Labor jetzt die Reißleine. Dabei hatten Expert:innen zuvor argumentiert, dass es nahezu unmöglich sei, eine Sandbox komplett von der Außenwelt abzuschotten. OpenAI hat seinen KI-Modellen in Tests den Internetzugang entzogen. Künftig sollen sie nur noch mit zwischengespeicherten Kopien und simulierten Versionen des Internets trainiert werden, wie das Unternehmen in einer Mitteilung bekannt gab. Zuvor ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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