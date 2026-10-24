AUSTIN, Texas, Oct. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- XBiotech Inc. (NASDAQ: XBIT) hat heute bekannt gegeben, dass sein Vorstand Jan-Paul Simard mit Wirkung zum 23. Oktober 2026 zum Co-Chief Executive Officer neben CEO Dr. Sushma Shivaswamy gewählt hat.

"Im Namen des Vorstands freuen wir uns, Dr. Sushma Shivaswamy und Jan-Paul Simard als Co-Chief Executive Officers bekannt zu geben",so Director Tevi Troy. "Dank ihrer sich ergänzenden Kompetenzen, ihres wissenschaftlichen Scharfsinns und ihres gemeinsamen Engagements für unsere Mission ist XBiotech bestens aufgestellt, um das Potenzial unserer True-Human-Antikörpertherapien voll auszuschöpfen."

Dr. Shivaswamy ist seit 17 Jahren bei XBiotech tätig und war dort als Senior Scientist, Director und Vice President of Research & Development tätig, bevor sie 2017 zur Chief Scientific Officer ernannt wurde. Als CSO leitete Dr. Shivaswamy die wissenschaftlichen und technischen Abläufe, die von der Forschung und Entwicklung bis hin zur GMP-konformen Herstellung von Antikörpern reichten. Im Dezember 2025 wurde Dr. Shivaswamy nach dem Ausscheiden des Gründers John Simard zur Interims-CEO ernannt.

"So wie sich unsere Branche weiterentwickelt, muss sich auch unser Führungsansatz weiterentwickeln", sagt Dr. Shivaswamy. "Die Ernennung von Jan-Paul Simard zum Co-CEO spiegelt unser Engagement wider, proaktiv und anpassungsfähig zu bleiben und uns unermüdlich auf die Umsetzung zu konzentrieren. Er bringt eine ganz eigene Perspektive und operative Kontinuität mit, die unsere Entscheidungsfindung stärkt. Ich freue mich darauf, Seite an Seite mit Ihnen daran zu arbeiten, unseren Patienten und Aktionären einen nachhaltigen Mehrwert zu bieten."

Jan-Paul Simard begann 2012 bei XBiotech als Forschungs- und Entwicklungsassistent, bevor er 2020 in das Team für klinische Entwicklung wechselte, wo er an der Studienkonzeption und Protokollentwicklung für klinische Studien zu Bauchspeicheldrüsenkrebs, nicht-kleinzelligem Lungenkrebs, Osteoarthritis und rheumatoider Arthritis mitwirkte. Er hat seine wissenschaftliche Ausbildung im Fach Chemie mit Auszeichnung an der University of Saskatchewan fortgesetzt und damit seine Fachkenntnisse in den klinischen und biologischen Wissenschaften weiter vertieft.

"Es ist mir eine Ehre, diese Führungsrolle in einem für XBiotech so entscheidenden Moment zu übernehmen, insbesondere an der Seite einer so versierten Wissenschaftlerin wie Dr. Shivaswamy", so Herr Simard. "Durch ihre Führungsrolle als Interims-CEO hat sie das Unternehmen so positioniert, dass es von seiner Pipeline an Wirkstoffkandidaten profitieren kann, und ich freue mich darauf, gemeinsam mit ihr und unserem talentierten Team neue Therapien voranzubringen."

Über XBiotech

XBiotech ist ein vollständig integriertes, weltweit tätiges Biowissenschaftsunternehmen, das sich der bahnbrechenden Erforschung, Entwicklung und Vermarktung therapeutischer Antikörper auf der Grundlage seiner "True Human"-Entdeckungsplattform verschrieben hat. XBiotech treibt derzeit die Entwicklung von Antikörpertherapien voran, um die Behandlungsstandards in den Bereichen Onkologie, Entzündungskrankheiten und Infektionskrankheiten neu zu definieren. XBiotech mit Hauptsitz in Austin, Texas, ist außerdem führend bei der Entwicklung innovativer biotechnologischer Herstellungsverfahren, mit denen dringend benötigte neue Therapien für Patienten weltweit schneller, kostengünstiger und flexibler entwickelt werden können. Weitere Informationen finden Sie unter www.xbiotech.com.

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