Hotstocks KW 43 / 2026 - US-Healthcare-Aktien stärker als der Gesamtmarkt!



Kerngesund!



Defensive Eigenschaften & langfristiges Wachstumspotenzial bei US-Gesundheitsaktien!

US-Gesundheitsaktien zeigen sich weiterhin stark und lassen den breiten Aktienmarkt in der vergangenen Woche deutlich hinter sich. Rückenwind liefern steigende Unternehmensgewinne, medizinische Innovationen und eine vergleichsweise stabile Nachfrage. Während Technologiewerte lange die Schlagzeilen dominierten, rücken Pharma, Biotechnologie und Medizintechnik wieder stärker in den Fokus der Anleger.

Langfristig profitiert die Branche von der alternden Bevölkerung und dem steigenden Bedarf an modernen Therapien. Hinzu kommen Fortschritte bei der Krebsbehandlung, neue Medikamente und der Einsatz künstlicher Intelligenz in der Forschung. Allerdings bleiben politische Eingriffe in die Medikamentenpreise, hohe Entwicklungskosten und Rückschläge bei klinischen Studien wichtige Risiken.

Auch die fundamentale Entwicklung liefert Argumente für den Aufschwung. Nach Einschätzung von State Street übertrafen die Gewinne der Gesundheitsunternehmen im zweiten Quartal 2026 die Analystenerwartungen um 18.1 Prozent. Damit gehörte die Branche zu den Sektoren mit den größten positiven Gewinnüberraschungen.

Fazit: Der US-Healthcare-Sektor verbindet defensive Eigenschaften mit langfristigem Wachstumspotenzial. Nach der jüngsten Erholung kommt es jedoch darauf an, Unternehmen mit überzeugenden Perspektiven und vernünftiger Bewertung zu finden. Denn auch im Gesundheitsgeschäft gilt: Gute Aussichten sind nicht automatisch ein gutes Investment.

Eli Lilly and Company (LLY) - ISIN US5324571083

Das Portfolio umfasst Diabetes- und Adipositasmedikamente wie Mounjaro und Zepbound sowie Arzneimittel gegen Krebs und immunologische Erkrankungen. Im zweiten Quartal 2026 stieg der Umsatz um 48 Prozent auf 23 Milliarden USD; Wachstumstreiber bleiben die Abnehm- und Diabetesmittel, während mit dem Wirkstoffkandidaten Retatrutide bereits die nächste Generation in der Entwicklung ist. Die Aktie konnte im vergangenen Halbjahr etwa 45 Prozent zulegen und erreicht erst am Donnerstag dieser Woche ein neues Allzeithoch. Bei Rücksetzern zur 20-Tagelinie und zur Kurslücke bei 1225 USD könnten Long-Einstiege erneut attraktiv sein.

Johnson & Johnson (JNJ) - ISIN US4781601046

Der Konzern konzentriert sich auf innovative Medikamente, etwa gegen Krebs und Immunerkrankungen, sowie auf Medizintechnik. Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz um 5.9 Prozent auf 25.4 Milliarden USD; neue Impulse versprechen unter anderem das robotergestützte Operationssystem Ottava und innovative Krebstherapien. Das Kursplus des vergangenen Halbjahres liegt bei 17 Prozent. Aufgrund der Notierung nahe am 20er-EMA könnte das Wertpapier weiterhin für Long Trades interessant sein.

AbbVie Inc. (ABBV) - ISIN US00287Y1091

AbbVie ist auf Immunologie, Krebsmedizin, Neurologie und ästhetische Medizin spezialisiert; wichtige Medikamente sind Skyrizi, Rinvoq und Botox. Im zweiten Quartal 2026 legte der Umsatz um 10.2 Prozent auf knapp 17 Milliarden USD zu, wobei Skyrizi und Rinvoq das Wachstum antrieben und den Rückgang des früheren Blockbusters Humira abfederten. Die Abbvie-Aktie legte im vergangenen Halbjahr rund 44 Prozent zu. Auch hier könnten Trader nach Einstiegsschancen Ausschau halten.

UnitedHealth Group Inc. (UNH) - ISIN US91324P1021

Das Unternehmen kombiniert Krankenversicherungen unter UnitedHealthcare mit Gesundheitsdienstleistungen, Datenanalysen und Apothekenservices über Optum. Im dritten Quartal 2026 erzielte UnitedHealth einen Umsatz von 112.7 Milliarden USD und hob seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr an; im Fokus stehen weiterhin Kostendisziplin und die Verbesserung der operativen Abläufe. Mit dem Halbjahresplus von 19 Prozent konnte das Wertpapier überzeugen. Das Golden Cross dere letzten Woche könnte zusätzlichen Rückenwind liefern.ier am vergangen Freitag auf ein neues Allzeithoch.

Tagescharts vom 23.10.2026, Quelle: TWS

Autor: Thomas Canali

Veröffentlichungsdatum: 24.10.2026

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