Nur wenige Stunden nach dem offiziellen Verkaufsstart des iPhone Duo scheinen Nutzer:innen mit Problemen bei den Falt-Displays zu kämpfen. Auch im Härtetest von "Jerryrigeverything" zeigt Apples erstes Foldable Display-Schwächen. Im Jahr 2010 schlugen Verbindungsprobleme beim damals frisch gelaunchten iPhone 4 hohe Wellen, die später als Antennagate in die Apple-Geschichte eingingen. Jetzt droht dem Konzern eine ähnliche Affäre. iPhone Duo: Nutzer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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