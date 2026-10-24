© Foto: Dall-EDer Zinsentscheid der Fed steht an. Trotz erwarteter Zinspause rechnen einige Analysten wegen der Inflation mit einer Erhöhung, die Bitcoin belasten könnte.Den vollständigen Artikel lesen
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© Foto: Dall-EDer Zinsentscheid der Fed steht an. Trotz erwarteter Zinspause rechnen einige Analysten wegen der Inflation mit einer Erhöhung, die Bitcoin belasten könnte.Den vollständigen Artikel lesen
Die US-Notenbank Fed trifft am 27. und 28. Oktober eine Entscheidung über die Leitzinsen. Während die Markterwartung laut Polymarket mit einer Wahrscheinlichkeit von 94 Prozent auf eine Zinspause hindeutet, warnen einige Analysten vor einer möglichen Zinserhöhung aufgrund der Inflation. Eine solche Entscheidung könnte insbesondere den Kurs von Bitcoin belasten.