Eigenkapitalforum der Deutschen Börse AG (© Deutsche Börse / Martin Joppen) Frankfurt am Main - Seit drei Jahrzehnten ist es die zentrale Plattform für Unternehmensfinanzierung über die Börse in Europa: Das Deutsche Eigenkapitalforum (EKF) feiert im November 2026 sein 30-jähriges Bestehen. Was 1996 als Initiative zur Stärkung des Primärmarktes begann, hat sich zu einer unverzichtbaren Institution entwickelt. Diese bringt Unternehmen, Investoren und Finanzpartner zusammen und stellt die Weichen für Wachstum und Innovation. Vom 23. bis 25. November 2026 wird das Steigenberger Airport Hotel in Frankfurt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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