Der XRP-Kurs kommt weiterhin nicht richtig in Schwung. Nach den jüngsten Verlusten notiert die Kryptowährung nur noch bei rund 1,29 US$ und nähert sich damit erneut einer wichtigen Unterstützungszone. Während einige Analysten vor weiteren Kursrückgängen warnen, rechnen andere langfristig mit einer kräftigen Erholung. Doch wie realistisch sind die hohen Kursziele und worauf sollten Anleger jetzt achten? XRP-Kurs unter Druck - wichtige Unterstützung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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