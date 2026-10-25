DJ INDEXÄNDERUNG/Accelis am Mittwoch für einen Tag im MDAX

DOW JONES--Die TK Accelis Group AG & Co KGaA wird am 28. Oktober 2026 für einen Tag in den MDAX aufgenommen. An diesem Tag ist die Erstnotiz des Thyssenkrupp-Werkstoffgeschäftes vorgesehen. Diese Anpassung gewährleiste die Abbildbarkeit des Index für Anleger. teilte der Indesbetreiber Stoxx mit. Der MDAX wird somit für einen Tag mit 51 Werten berechnet werden. Nach der Abspaltung von TK Accelis von der Thyssenkrupp AG sei eine außerplanmäßige Anpassung des Index notwendig, teilte Stoxx weiter mit. Mit Handelsschluss an der Deutsche Börse am 28. Oktober 2026 wird die Aktie wieder aus dem MDAX genommen.

Die Indexänderungen im Einzelnen:

=== + MDAX - NEUAUFNAHME zum Handelsbeginn am 28.10.2026 - TK Accelis Group AG & Co KGaA + MDAX - HERAUSNAHME zum Handelsende am 28.10.2026 - TK Accelis Group AG & Co KGaA ===

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October 25, 2026 05:25 ET (09:25 GMT)

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