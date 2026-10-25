Mainz (ots) -Die Zwischenwahlen am 3. November 2026 in den USA entscheiden über die Machtverhältnisse im US-Kongress und gelten als großer Stimmungscheck für die amtierende US-Regierung. Mit "ZDF spezial"- und "auslandsjournal spezial"-Sendungen sowie einem "heute journal" live aus Washington berichtet das ZDF intensiv über die US-Midterms 2026. Hinzu kommt ein vielfältiges Angebot an aktuellen Dokumentationen über die Situation in den USA. So beleuchtet die "auslandsjournal"-Doku "Trumps Machtprobe - Amerika vor den Midterms" bereits eine Woche vor der Wahl die Stimmung in den USA - zu sehen ab Dienstag, 27. Oktober 2026, 10.00 Uhr, im ZDF-Streaming-Portal und am Mittwoch, 28. Oktober 2026, um 0.45 Uhr im ZDF.In der "auslandsjournal"-Doku sind Claudia Bates, David Sauer und Elmar Theveßen aus dem ZDF-Studio in Washington in den USA unterwegs, um der Frage nachzugehen: Wächst in der Bevölkerung die Unzufriedenheit, bröckelt an Trumps eigener Basis der Rückhalt?Letzte Ausfahrt Midterms - Demokratie in Gefahr?Ebenfalls ab Dienstag, 27. Oktober 2026, 10.00 Uhr steht im ZDF-Streaming-Portal unter https://midterms.zdf.de die Doku "Letzte Ausfahrt Midterms - Demokratie in Gefahr?" zur Verfügung, die am Wahl-Dienstag, 3. November 2026, 20.15 Uhr im ZDF gesendet wird. Der Film von Marcel Mettelsiefen und Ira Beetz schildert die Veränderungen in den USA seit Donald Trumps Rückkehr ins Weiße Haus anhand einer Geschichte aus Arizona, in der sich verdichtet, was das ganze Land bewegt: der Streit über Migration und wirtschaftliche Sicherheit, über politische Macht - und über die Zuverlässigkeit von Wahlen.Markus Lanz - Amerika ungeschminkt: Was kommt nach Trump?Am Wahl-Dienstag, 3. November 2026, ist ab 10.00 Uhr im ZDF-Streaming-Portal und um 22.15 Uhr im ZDF zudem "Markus Lanz - Amerika ungeschminkt: Was kommt nach Trump?" zu sehen. In der neuen Dokumentation reisen Markus Lanz und Anabel Münstermann durch die US-Südstaaten und treffen Menschen, die Trump und MAGA weiterhin unterstützen, aber auch solche, die sich von der Bewegung abgewandt haben. Was bringt Menschen dazu, Trump trotz Enttäuschungen die Treue zu halten? Und warum kehren andere MAGA den Rücken?"ZDF spezial", "auslandsjournal spezial", "heute journal" live aus WashingtonWas der Ausgang der Midterms 2026 für die zweite Präsidentschaft von Donald Trump bedeutet und welche Signale von den Zwischenwahlen für Europa und die Konflikte weltweit ausgehen - diesen und anderen Fragen geht am Mittwoch, 4. November 2026, schon tagsüber online ein "ZDFheute live" nach. Am Abend um 19.25 Uhr folgt ein "ZDF spezial" live aus Washington sowie ab 22.15 Uhr ein "auslandsjournal spezial", beide moderiert von Shakuntala Banerjee, die detailliert beleuchten, was und wie Amerika gewählt hat.Zudem ist Marietta Slomka für das "heute journal" live vor Ort: Am Dienstag, 3. November 2026, 21.45 Uhr, bietet das "heute journal" eine Teil-Moderation aus Washington mit den aktuellsten Infos zum Wahltag und am Mittwoch, 4. November 2026, 21.45 Uhr, steht der Wahlausgang im Mittelpunkt des ZDF-Nachrichtenmagazins.Das "ZDF-Mittagsmagazin" mit Moderatorin Mirjam Meinhardt berichtet vom 2. bis 4. November 2026 zwischen 12.00 und 14.00 Uhr aus Washington. Und auch die ZDF-Kinder-Nachrichtensendung "logo!" beschäftigt sich mit den Midterms in den USA - am Dienstag, 3. November 2026, ist das "logo! extra: Mit euren Fragen durch die USA" ab 19.50 Uhr im KiKA und im ZDF-Streaming-Portal zu sehen.Alle Sendungen zu den Midterms 2026 gebündelt im ZDF-Streaming-PortalIm ZDF-Streaming-Portal werden alle Sendungen, Livestreams und Videos zu den Zwischenwahlen unter https://midterms.zdf.de gebündelt und sind rund um die Uhr abrufbar. Auf ZDFheute finden sich ebenfalls rund um die Uhr aktuelle Berichte: Midterms 2026 - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe zur US-Wahl (https://www.zdfheute.de/thema/usa-wahlen-100.html)KontaktBei Fragen zu den "Midterms 2026 im ZDF" erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zu den Midterms 2026 erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/midterms) (nach Login), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen-Midterms 2026 auf ZDFheute (https://www.zdfheute.de/thema/usa-wahlen-100.html)-Midterms 2026 im ZDF-Streaming-Portal (https://www.zdf.de/usa-midterms-102)Mainz, 25. Oktober 2026ZDF-KommunikationFolgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fzdf%2F&data=05%7C01%7CKuehnel.C%40zdf.de%7C840c081fb30e4bb0823308dbc99df4d5%7C6725721fbd874b29a9be94b6260500e3%7C0%7C0%7C638325452475294040%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=592n85HjEkD9t%2FCYRImUpejwxGwao15DxtxAp3bk%2BW4%3D&reserved=0).Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6377382