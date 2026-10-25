Trump steckt im Umfragetief, die Demokraten greifen nach dem Kongress. Doch eine Statistik lässt Anlegerinnen und Anleger aufhorchen: 19 Wahlen, 19 Mal Plus. Was das und der 3. November für Ihr Depot bedeuten. Am 3. November wählen die Vereinigten Staaten einen neuen Kongress. Für US-Präsident Donald Trump wird die Zwischenwahl zum Stimmungstest. Die Vorzeichen sind düster. In einer Ipsos-Umfrage für ABC und die Washington Post billigen nur noch 33 Prozent seine Amtsführung. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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