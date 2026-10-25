Ethereum gerät kurz vor dem Wochenabschluss erneut kräftig unter Druck und markiert dabei ein neues Mehrwochentief. In meiner Analyse vom 16. Oktober hatte ich die Marke von 2.395 US$ als entscheidende Unterstützung hervorgehoben und oberhalb davon noch eine Fortsetzung der Erholung favorisiert. Doch die Käufer konnten sich nicht nachhaltig durchsetzen. Stattdessen wurde die Schlüsselmarke inzwischen deutlich unterschritten und mit aktuell 2.328,48 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de