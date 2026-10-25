Forscher:innen haben untersucht, wie KI-Modelle geheime Botschaften in Bildern verstecken und ob sie diese wieder entschlüsseln können. Obwohl die KI keine neuen Methoden erfand, könnten die Erkenntnisse für die KI-Sicherheit von Belang sein. Der KI-Sicherheitsforscher Bryan Chan hat gemeinsam mit Kolleg:innen der Singapore AI Safety Fellowship (Sash) untersucht, wie große Sprachmodelle (LLM) geheime Botschaften in Bildern verstecken. Zunächst forderten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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