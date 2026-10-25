DAX: Zinsdruck belastet! - Chartanalyse, Prognose & Wochenausblick

?? DAX Aktuell - DAX Prognose - Wochenausblick (KW 44 - 2026)

Der DAX steht in der neuen Handelswoche an einem charttechnischen Scheideweg. Die Zinsen belasten die Aktienmärkte an mehreren Seiten: Bauzinsen in Deutschland und französische Staatsanleihen an Mehrjahreshochs...

?? DAX Key Takeaways (Das Wichtigste auf einen Blick) DAX Aktuell (Wochenschluss): Der Leitindex ging bei 25.151 Punkten aus dem Handel und verzeichnete damit einen Wochenverlust von rund 1,7%, nachdem ein Ausbruch über 25.732 Punkte an Gewinnmitnahmen scheiterte.

Makro-Belastungsfaktoren: Bauzinsen in Deutschland (4,5 - und Renditen französischer Staatsanleihen (über 5 - haben Mehrjahreshochs erreicht, was den Druck auf die Aktienmärkte aufrechterhält.

DAX Prognose - Wahrscheinlichkeit: Die übergeordnete Tendenz für KW 44 lautet seitwärts - aufwärts , mit einer leichten Bevorzugung des Bullen-Szenarios (55 - zu 45 %).

Entscheidende Trading-Marken: Für ein bullisches Signal muss sich der DAX per Tagesschluss über dem SMA50 (25.637 Punkte) etablieren. Fällt der Index unter die Schlüsselunterstützung beim SMA200 (24.856 Punkte), drohen weitere empfindliche Rücksetzer.

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