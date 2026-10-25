Turbulente Woche...: Wochenrückblick KW 43-2026 - Fallende Renditen, wachsende Zweifel!

Anzeige / Werbung

Brent steigt auf über 116 USD, Gold fällt unter 4.000 USD. Zugleich suchen Anleger Schutz in US-Anleihen. Warum die widersprüchlichen Signale vor Fed, EZB und den nächsten Tech-Zahlen zählen.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

fallende US-Anleiherenditen konnten die Zweifel an teuren KI-Aktien nicht vertreiben. Zugleich verschärfte der Ölpreisanstieg die Sorge um Inflation und Unternehmensgewinne. Sinkende Staatsanleiherenditen helfen wenig, wenn das Vertrauen in künftige Erträge schwindet. Genau darin liegt die Spannung dieser Börsenwoche.

Bemerkenswert ist, wohin das Geld floss: US-Staatsanleihen waren gesucht, während Golddeutlich verlor und Frankreich höhere Risikoprämien zahlen musste. Sicherheit hat an den Märkten unterschiedliche Gesichter. Für Sie zählt deshalb, welche Risiken ein Vermögenswert tatsächlich abfedert. 2,3,5 6

Die Wochenbilanz verdeckt die Turbulenzen!

Vom Schlusskurs am 16. bis zum 23. Oktober verlor der S&P 500 0,5% auf 7.623,68 Punkte, die Nasdaq Composite 0,7% auf 25.955,34 Punkte. Dagegen gewannen Dow Jones 0,4% und Russell 2000 2,0%. Europas STOXX 600 gab rund 1,4% nach. Ein pauschaler Ausverkauf aller Aktien lässt sich daraus also nicht ableiten.

Quelle: Associated Press, Wochenbilanz vom 23.10.2026; Eigene Darstellung vorgesehen.

Härter traf es die Halbleiter: Der iShares Semiconductor ETF (SOXX) verlor auf Schlusskursbasis 3,1% in der Woche und 15,9% seit Ende September. Allein am Donnerstag betrug das Minus 6,8%. Bei KI-Unternehmen rückt damit die Frage in den Vordergrund, ob neue Rechenzentren genügend verdienen, um ihre Finanzierung zu tragen.1,2

Öl verteuert Wachstum!

Der Brent-Dezemberfuture schloss am Freitag bei 116,72 USD je Barrel, rund 6,2% über der Vorwoche. Angriffe auf saudische Energieanlagen und die Sorge vor einer erneuten Eskalation mit Iran erhöhten das Risiko von Lieferstörungen. Teureres Öl belastet Konsum und Gewinnmargen zugleich. Auch für Minen können Treibstoff und Transporte teurer werden.

US-Erdgas verlor dagegen auf Basis des November-Futures rund 15% in der Woche. Milde Wetterprognosen dämpften den erwarteten Heizbedarf. Der Gegensatz zeigt, warum eine pauschale Wette auf steigende Energiepreise zu kurz greift: Angebot, Nachfrage und Transportmöglichkeiten unterscheiden sich je nach Markt. 3,4

Vertrauen entscheidet auch bei Staatsanleihen!

Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen lag am Freitag bei rund 4,99%, nach mehr als 5,3% Anfang Oktober. Die Nachfrage nach Sicherheit stützte die Kurse dieser Papiere. Das bedeutet jedoch keine Entwarnung für die Inflation: Am Freitag zogen die Renditen mit dem Ölpreis bereits wieder etwas an.

Frankreichs Zehnjahresrendite lag trotz eines Rückgangs am Freitag bei etwa 5,04%. Haushaltsrisiken und politische Unruhe belasteten das Vertrauen. Moody's beließ das Rating bei Aa3, den Ausblick aber negativ. Der Renditevergleich mit den USA ist wegen der unterschiedlichen Währungen kein unmittelbares Bonitätsurteil. Auch Staatsanleihen verlangen eine bewusste Auswahl.5

Gold spürt den Gegenwind der Zinserwartungen!

Gold kostete am Freitag um 17:20 Uhr MESZ am Spotmarkt 3.998,35 USD je Feinunze und lag zu diesem Zeitpunkt rund 4% unter dem Stand der Vorwoche. Das Tagestief betrug 3.975,23 USD. Silber wurde in derselben Reuters-Meldung mit 53,97 USD je Feinunze ausgewiesen. Diese Handelsnotierungen sind keine einheitlichen Schlusskurse.

Inflation allein macht Gold nicht unattraktiv. Entscheidend ist auch, wie die Notenbanken reagieren: Die Aussicht auf weitere Zinserhöhungen kann Gold belasten. Hinzu kam am Freitag ein festerer Dollar. Gold bleibt ein eigenständiger Vermögensbaustein, schützt aber nicht in jeder turbulenten Woche vor Verlusten.5,6

Nickel reagiert auf mögliche Produktionskürzungen!

Bei Nickel stützten angekündigte beziehungsweise erwogene Produktionskürzungen in Indonesien die Preise. Der offizielle LME-Kassapreis stieg laut Westmetall vom 16. bis 23. Oktober um 3,5% auf 15.695 USD je Tonne. Ob daraus eine dauerhafte Erholung wird, hängt auch davon ab, wie viel Produktion tatsächlich entfällt.

Kupfer verlor auf derselben Preisbasis 1,2% auf 14.415 USD je Tonne. Gleichzeitig stiegen die erfassten LME-Bestände von 225.425 auf 273.750 Tonnen. Langfristiger Bedarf und kurzfristige Verfügbarkeit können gegeneinander wirken. Stromnetze und Industrie brauchen weiterhin Metall, für Produzenten bleiben Kosten, Bilanz und Umsetzung ihrer Projekte entscheidend.7

Quelle: Westmetall, LME Copper und LME Nickel Cash-Settlement; Eigene Berechnung und Darstellung vorgesehen.

Ausblick und Fazit: Fed und EZB müssen ihren Ausblick erklären!

Die Fed entscheidet am Mittwoch, 28. Oktober, die EZB am Donnerstag, 29. Oktober. Erwartet werden unveränderte Leitzinsen. Wichtiger könnten die Aussagen zum weiteren Kurs werden: Wie lange lässt sich abwarten, wenn Öl neue Preisimpulse setzt? Eine Pause im Oktober schließt spätere Erhöhungen nicht aus.8

Gewinne müssen höhere Kosten tragen!

Auf Unternehmensseite berichten Boeing und Coca-Cola am 27. Oktober. Microsoft und Alphabet folgen am 28. Oktober, ebenso Airbus und Unilever. Amazon, Air Liquide, Linde und Eli Lilly stehen am 29. Oktober an, Sanofi am 30. Oktober. Bei den KI-Schwergewichten zählen besonders Investitionsbedarf und der nach diesen Ausgaben verbleibende Mittelzufluss.9

Die erwarteten Zinspausen allein dürften kaum neue Begeisterung entfachen. Überzeugende Ausblicke, finanzierbare Investitionen oder eine Entspannung am Ölmarkt könnten mehr bewirken. Für Rohstoffanleger bleiben dennoch gute Unternehmen interessant, die im jüngsten Marktumfeld stark korrigiert haben. Weitere Informationen diesbezüglich finden Sie in unserem folgenden Wochenrückblick.

Rohstoff-Boom durch KI

KI-Infrastruktur: Chancen für Platinmetalle und Uran

UNCTAD erwartet bis 2033 einen KI-Markt von 4,8 Billionen US-Dollar. Sibanye-Stillwater und Premier American Uranium entwickeln ihre Rohstoffaktivitäten weiter.

Lesen Sie mehr

Großbestellung

Canada Nickel: Crawford gewinnt mit Komatsu an Kontur

Die Auswahl von Komatsu und SMS Equipment konkretisiert die Planung des Maschinenparks für Crawford. Nach dem bundesrechtlichen Umweltprüfungsentscheid rücken Finanzierung und Projektumsetzung in den Mittelpunkt.

Lesen Sie mehr

Goldprognosen im Umbruch

Newcore Gold trifft bei Enchi Gold außerhalb der Reservengruben, OR Royalties steigert Quartalsumsatz um 26%!

CIBC hat seine Goldprognosen deutlich gesenkt, erwartet für 2027 aber weiterhin 5.200 US-Dollar je Unze. Newcore Gold und OR Royalties zeigen, wie unterschiedlich Unternehmen am Goldpreis teilhaben.

Lesen Sie mehr

Kali im Fokus

Millennial Potash bohrt bei Banio rund 120 Meter Kali und treibt die Machbarkeitsstudie voran!

Während drei Länder 70,5% der weltweiten Kaliproduktion stellen, erweitert Millennial Potash die Mineralisierung in Gabun. Bis Ende 2026 sollen neue Ressource und Machbarkeitsstudie folgen.

Lesen Sie mehr

Digitales Gold, KI-Kupfer...

Mogotes plant Bohroffensive, Axo erhält Umweltgenehmigung, Hnnan erweitert Gold-Brekzie!

Laut World Gold Council könnte die latente Nachfrage nach digitalem Gold bis zu 700 Milliarden US-Dollar erreichen, KI treibt den Kupferbedarf. Mogotes, Axo und Hannan melden dazu neue Fortschritte.

Lesen Sie mehr

Kommt vorbei

Rohstoffmesse München 2026! Vorbeikommen und abkassieren!

Rohstoffunternehmen hautnah erleben und mit echtem Silber nach Hause gehen!

Lesen Sie mehr

Gold als strategische Reserve

Equinox Gold steigert die Produktion um 34% und baut seine Schulden weiter ab!

Während China seine Goldreserven als strategische Reserve ausbaut, steigert Equinox Gold seine Quartalsproduktion um 34%. Seit Jahresbeginn hat der Produzent Schulden in Höhe von rund 1,2 Milliarden US-Dollar getilgt.

Lesen Sie mehr

Gold

Gold zwischen Zinsdruck und Krisennachfrage

Inflationsdaten und Anleiherenditen senden widersprüchliche Signale für Gold. Amex Gold Mining und Axo Metals arbeiten an wichtigen Projektmeilensteinen in Kanada und Mexiko.

Lesen Sie mehr

Kritische Metalle

Chinas Industrie wächst: Kritische Metalle rücken in den Fokus

Chinas Wirtschaft legt im dritten Quartal um 4,5 Prozent zu. Der Ausbau elektrischer Infrastruktur stärkt die Rohstoffperspektive; Blue Moon Metals und Aurania Resources melden Projektfortschritte.

Lesen Sie mehr

Unterstützungsniveau für Gold

Gold in Konsolidierungsphase: Banken rechnen mit Erholung bis 2027

Morgan Stanley sieht bei 4.000 US-Dollar eine starke Untergrenze für Gold. Gold-ETFs verzeichneten im dritten Quartal Rekordzuflüsse, während Equinox Gold die Exploration und Expansion in Kanada vorantreibt.

Lesen Sie mehr

Interessante Ausgangslage...

Chartcheck: Endeavour Silver - Startschuss für die nächste Aufwärtsbewegung?

Mehr Silber, mehr Gold und eine wichtige Mine wieder voll einsatzbereit: Bei Endeavour Silver trifft operativer Fortschritt auf eine spannende Chartzone. Welche Marken jetzt den Weg nach oben weisen.

Lesen Sie mehr

Volltreffer

Aurania Resources: Neue Bohrkerne in Island schaffen Grundlage für den Goldtest

Acht Bohrungen mit 780,70 Meter und meist nahezu vollständiger Kerngewinnung: Aurania verbessert die Datengrundlage für die Untersuchung historischer Goldzonen in Island.

Lesen Sie mehr

Wochen der Wahrheit

Die Fed und der Goldpreis: Inflation erhöht den Entscheidungsdruck

GoldMining und Discovery Mining treiben ihre Projekte zwischen Exploration, Produktion und Genehmigungen voran.

Lesen Sie mehr

Uran

Weltraummissionen: Nukleartechnik liefert Energie jenseits der Sonne

Radioisotopengeneratoren versorgen Raumsonden über Jahrzehnte. Uranium Energy steigert die Quartalsproduktion um 157 Prozent; IsoEnergy meldet neue Explorationsdaten.

Lesen Sie mehr

Chance

Indonesien und Kongo: Nickel und Kobalt im Fokus

Indonesien erwägt neue Grenzen für Nickelverarbeiter, der Kongo begrenzt Kobaltexporte. Canada Nickel und NexMetals melden Projektfortschritte und neue Ressourcendaten.

Lesen Sie mehr

Kommt vorbei...

Rohstoffmesse München - Managementgespräche führen und Silber abkassieren!

Von Rohstoff-Unternehmen informieren lassen und mit echtem Silber nach Hause gehen!

Lesen Sie mehr

Spannung

Kupfer unter Druck: Enges Angebot, neue Bohrprogramme

Engpässe und Zollrisiken halten den Kupfermarkt in Bewegung. J.P. Morgan erwartet 14.800 US-Dollar je Tonne im vierten Quartal; Mogotes Metals und U.S. GoldMining treiben ihre Projekte voran.

Lesen Sie mehr

US-Markt braucht mehr Uran

Langfristige Produktionskapazitäten sind gefragter denn je!

Für 2033 sind laut EIA rund 91% des erwarteten US-Uranbedarfs noch nicht vertraglich gedeckt. Drei Unternehmen setzen auf heimische Förderung, Verarbeitung und hochgradige Lagerstätten.

Lesen Sie mehr

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: AP, Reuters, WSJ, FT, Fed, EZB, iShares, Stock Analysis, Saxo Bank, Trading Economics, Westmetall, Investing.com, The Edge, Mining.com.au/Republic of Mining, MarketScreener und die Unternehmenstermine. Abruf: 24.10.2026. Grafikquellen: AP und Westmetall; eigene Berechnung und Darstellung vorgesehen.

Quellennachweise zur Arbeitsfassung

1. Aktienindizes und Wochenbilanz am 23. Oktober: AP · US-Indizes · AP via The Hour · vollständige Kurstabelle · Reuters · Europa

2. SOXX und KI-Finanzierung: iShares · ETF-Profil · Stock Analysis · historische Kurse · Saxo Bank · Markteinordnung vom 23.10.

3. Brent, Wochenveränderung und Lieferängste: Reuters · 23.10. · WSJ · Schlusskurs und Wochenbilanz · The Edge · Dezemberkontrakt

4. US-Erdgas, Novemberkontrakt und Wettererwartungen: Investing.com · Kursreihe, 16.-23.10. · WSJ · Settlement und Marktlage, 23.10.

5. US- und französische Staatsanleihen: AP · US-Rendite, 23.10. · Reuters · französische Risikoprämie, 22.10. · Trading Economics · Frankreich, 23.10. · FT · Moody's-Entscheidung

6. Gold, Silber und US-Dollar: Reuters via Kitco · 23.10., Goldstand 15:20 UTC · WSJ · Dollar am Freitag

7. Nickel, Kupfer und erfasste LME-Bestände: Westmetall · Nickel · Westmetall · Kupfer · Mining.com.au via Republic of Mining · Kürzungspläne

8. Zinsentscheidungen und Markterwartungen: Fed · Sitzungskalender · EZB · Sitzungskalender · Zinserwartungen · Reuters und AP, siehe [1], [5], [6]

9. Unternehmenstermine vom 27. bis 30. Oktober: Boeing · 27.10. · Coca-Cola · 27.10. · Microsoft · 28.10. · Alphabet · 28.10. · Airbus · 28.10. · Unilever · 28.10. · Amazon · 29.10. · Air Liquide · 29.10. · Linde · 29.10. · Eli Lilly · 29.10. · Sanofi · 30.10.

10. Ausgangsmaterial und abweichende Bezugsgrößen: MarketScreener · Wochenrückblick vom 23.10.

Disclaimer

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research GmbH oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research GmbH oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Alle im Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier https://www.js-research.de/disclaimer-agb/.

Einsatz KI-gestützter Systeme: Bei der Erstellung und Bearbeitung unserer Beiträge können KI-gestützte Systeme als redaktionelle Hilfsmittel eingesetzt werden, insbesondere zur Unterstützung bei Recherche, Auswertung, Strukturierung und sprachlicher Überarbeitung. Sämtliche zur Veröffentlichung bestimmten Inhalte werden vor ihrer Veröffentlichung einer substanziellen menschlichen und redaktionellen Prüfung unterzogen, erforderlichenfalls überarbeitet und durch die verantwortliche Redaktion freigegeben. Die redaktionelle Verantwortung für die veröffentlichten Inhalte verbleibt uneingeschränkt beim jeweiligen Herausgeber.

Enthaltene Werte: XD0002747XXX,XD0002746XXX,XD0022911XXX,XD0002742XXX,XD0137824XXX,215837033,BTC~USD