Wer regelmäßig mit KI-Chatbots arbeitet, gibt im Laufe der Monate beiläufig viele Details aus dem eigenen Alltag preis. Was im Hintergrund mit diesen vertraulichen Eingaben geschieht, folgt jedoch einer eigenen Logik, die den wenigsten bekannt sein dürfte. Der Chatbot ChatGPT des KI-Unternehmens OpenAI aus dem kalifornischen San Francisco baut über seine Gedächtnisfunktion detaillierte Profile der Menschen auf, die sich mit ihm unterhalten. Zu diesem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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