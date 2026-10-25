BNB Prognose: Jenner-Upgrade am 28. Oktober, doch die wahren Krypto-Gewinne entstanden immer vor dem Listing

Anzeige / Werbung

BNB Chain plant für den 28. Oktober den Testnet-Start des Jenner-Upgrades mit Änderungen an Zahlungskapazität und Smart-Contract-Zeitstempeln. Der BNB-Kurs steht am 24. Oktober 2026 bei 749,80 Dollar, ein Plus von 2,11 Prozent laut Investing.com. Die Quartalseinnahmen des Netzwerks sprangen um 54 Prozent auf 54,2 Millionen Dollar, während 1,646 Millionen BNB verbrannt wurden. Die Marktkapitalisierung liegt bei 98,48 Milliarden Dollar auf Rang vier aller Kryptowährungen, und trotzdem notiert der Coin 45 Prozent unter seinem Allzeithoch.

Großanleger positionieren sich im Stillen über Kanäle, die einem Privatanleger verschlossen bleiben. Wer auf die BNB Prognose schaut, sieht solide Quartalszahlen, aber begrenzte Aufwärtsbewegung bei dieser Marktgröße. Die eigentliche Frage ist, wo das Kapital heute noch echten Spielraum findet.

BNB Prognose Oktober 2026: Jenner-Upgrade, Quartalsbilanz und technische Marken

BNB Chain hat das Jenner-Upgrade für den 28. Oktober 2026 angesetzt, wie Ad-Hoc-News am 24. Oktober berichtete. Das Upgrade führt eine Payment Lane ein, die einen Teil der Blockkapazität für Zahlungstransaktionen reserviert, und bringt Millisekunden-Zeitstempel für Smart Contracts. Der neue CAS20-Standard zielt auf tokenisierte Vermögenswerte wie Stablecoins und führt Allowlists, Blocklists sowie getrennte Rollen für Prägung und Verbrennung ein. Knotenbetreiber müssen vor der Aktivierung einen kompatiblen Client installieren, damit das Netzwerk den Übergang vollzieht.

Im dritten Quartal erzielte BNB Chain 54,2 Millionen Dollar Netzwerkeinnahmen, ein Plus von 54 Prozent laut Crypto.news. BNB Smart Chain verarbeitete 1,51 Milliarden Transaktionen, 7,5 Prozent mehr als im Vorquartal, bei durchschnittlichen Gebühren von 0,032 Dollar. Gleichzeitig fielen die täglich aktiven Adressen um 14 Prozent auf 2,10 Millionen, ein Widerspruch, der auf steigende Automatisierung und fallende Kleinnutzerzahlen hindeutet. Am 19. Oktober entfernte der 37. vierteljährliche Burn 1,646 Millionen BNB aus dem Umlauf.

Technisch liegt die Unterstützung bei 732 Dollar mit Widerstand bei 748 bis 760 Dollar laut CoinCodex, wobei 73 Prozent der technischen Indikatoren ein Kaufsignal zeigen. Ein Anstieg über 760 Dollar könnte den Weg Richtung 800 Dollar öffnen, was einem Gewinn von rund 7 Prozent entspricht, doch eine Rückkehr zum Allzeithoch von 1.370,55 Dollar erfordert 83 Prozent. Bei 98 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung braucht selbst ein kleiner Schub gewaltiges Kapital, und genau dort stößt ein kleines Portfolio an seine Grenzen.

Pepeto: Die Frühphase, die Großanleger bewusst übersehen

BNB hat seine ersten Investoren bei 0,15 Dollar einsteigen lassen und steht heute bei 749 Dollar. Dieser Spielraum ist Geschichte. Wer als kleiner Anleger nach einem Projekt mit vergleichbarer Distanz zwischen Presale und Markt sucht, findet es in Pepeto.

Pepeto ist der Meme-Coin, den der Mitgründer des originalen Pepe entwickelt hat. Die Börse läuft bereits, bevor der Token an einer öffentlichen Handelsplattform gelistet ist. PepetoSwap tauscht Coins zu einer Gebühr von 0,00 Prozent und füllt seine Liquiditätspools schon in der Presale-Phase. Der nächste Schritt ist der entscheidende für jeden Halter, denn ein Binance-Listing steht bevor.

Der Presale-Preis liegt in dieser Phase bei 0,000000188 Dollar, und er steigt mit jeder neuen Phase bis zum Listing. SolidProof hat den gesamten Code geprüft und verifiziert, bevor der Presale geöffnet wurde, sodass die Sicherheit der Vertragsstruktur von einer unabhängigen Stelle bestätigt ist. Der Presale hat bisher mehr als 10,38 Millionen Dollar eingenommen.

Wer jetzt 2.000 Dollar einsetzt, erhält zum heutigen Preis etwa 10,6 Milliarden Token. Falls die Einschätzungen der Analysten zu einem 100-fachen Anstieg nach dem Listing zutreffen, könnte dieser Betrag auf rund 200.000 Dollar anwachsen, wobei kein Ergebnis garantiert ist. Wer nach dem Listing kauft, zahlt ein Vielfaches des heutigen Presale-Preises und verliert genau den Spielraum, der diese Rechnung möglich macht. Genau diese Asymmetrie hat in früheren Zyklen immer wieder kleine Portfolios verändert.

Fazit

Ein Coin mit 98 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung braucht gewaltiges Kapital, um sich deutlich zu bewegen, und der letzte Zyklus machte seine Millionäre nicht bei solchen Riesen, sondern am Anfang. Wer diesen Einstieg verpasst hat, findet in Pepeto eine klarere zweite Chance mit einer eigenen Börse und einem Binance-Listing in Sichtweite. Auf der offiziellen Pepeto-Website steigt der Preis mit jeder neuen Phase, und wer jetzt einsteigt, sichert sich den niedrigsten Einstiegspunkt, der nach dem Listing nicht mehr existiert.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die BNB Prognose für Oktober 2026?

Technische Indikatoren zeigen Unterstützung bei 732 Dollar und Widerstand bei 760 Dollar. Ein Ausbruch über 760 könnte die 800-Dollar-Marke öffnen, wobei das Jenner-Upgrade am 28. Oktober als Katalysator gilt.

Warum gilt Pepeto als Chance vor dem Listing?

Jede neue Phase auf der offiziellen Pepeto-Website kostet mehr als die vorherige, ein Binance-Listing steht bevor, und PepetoSwap bietet bereits eine Börse mit 0,00 Prozent Gebühren.