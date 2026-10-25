Der Ölpreis geht nach einer starken Rally mit erheblichen geopolitischen Risiken in die neue Woche. Brent schloss am Freitag bei 106,64 US-Dollar je Barrel, während WTI deutlich über der wichtigen Marke von 100 US-Dollar blieb. Neue Angriffe und Raketenabschüsse am Wochenende erhöhen nun die Unsicherheit über die Energieversorgung aus dem Nahen Osten zusätzlich.Brent schließt bei 106,64 Dollar Brent verteuerte sich zum Wochenschluss deutlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de