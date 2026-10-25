Afrikas reichster Mann bringt seine Raffinerie an die Börse, schon ab vier US-Dollar. Doch wie teuer ist die Aktie wirklich? Und welche seiner drei Töchter übernimmt eines Tages das Imperium? Aliko Dangote öffnet sein Herzstück für Kleinanleger. Der reichste Mann Afrikas bringt rund drei Prozent seiner Ölraffinerie bei Lagos an die Börse. Mindestens 1,6 Milliarden US-Dollar soll der größte Börsengang in der Geschichte des Kontinents einbringen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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