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Franklin Templeton hat innerhalb von 48 Stunden tokenisierte Fondsanteile im Wert von 150 Millionen Dollar auf dem XRP Ledger ausgegeben. Der Vermögensverwalter vervierfachte seinen Bestand von 48 Millionen auf rund 193 Millionen sgBENJI-Anteile. Während dieses institutionelle Geld auf das Netzwerk strömte, rutschte XRP auf 1,28 Dollar ab. Die Burn-Rate stieg um 75 Prozent, mit 1.114 XRP, die an einem einzigen Tag verbrannt wurden. Große Institutionen bauen auf dem Ledger, doch der Token selbst profitiert kaum. Die großen Akteure kontrollieren das Timing, während Privatanleger blind verkaufen und den eigentlichen Einstieg verpassen. Dieser Artikel deckt die XRP News ab, die wirklich zählen, und zeigt, wo das frühe Fenster liegt.

XRP News aktuell: Franklin Templeton vervierfacht seinen Bestand, doch XRP verliert

Franklin Templetons Ausgabe-Konto verzeichnete am 22. Oktober zwei Zeichnungen über jeweils 75 Millionen Dollar, wie CryptoTicker berichtet. Am 23. Oktober folgten zwei weitere Ausgaben von jeweils rund 72,18 Millionen sgBENJI-Anteilen. Der Bestand steht jetzt bei rund 193 Millionen Stück im Wert von etwa 200 Millionen Dollar. Alle Anteile landeten in einer einzigen Wallet, was auf institutionelle Positionierung hindeutet. Der Fonds hält US-Staatsanleihen, nicht XRP, deshalb erzeugt diese Aktion keinen Kaufdruck auf den Token.

Ad-hoc-news meldet, dass das geplante Ledger-Upgrade von Ende Oktober auf den 4. November verschoben wurde. U.Today berichtet, dass die Burn-Rate in 24 Stunden um 75 Prozent sprang und 1.114 XRP verbrannt wurden, deutlich über dem 30-Tage-Schnitt von 808. Die Spot-ETFs verzeichneten am 24. Oktober Abflüsse von 1,84 Millionen Dollar. XRP handelt bei 1,29 Dollar, rund 65 Prozent unter dem Allzeithoch von 3,66 Dollar. Der MACD bleibt unter der Signallinie, und das Histogramm weitete sich auf minus 0,00557 aus, laut The Crypto Basic.

Institutionelles Geld bestätigt den Wert des Ledgers als Infrastruktur, doch für den Token selbst kommt dieser Wert langsam an, wenn überhaupt. Die großen Akteure bauen die Schienen, die kleinen Anleger fahren auf dem Preis und erfahren oft erst spät, wohin die Reise geht. Wer bei XRP einen frühen Einstieg sucht, kommt Jahre zu spät, denn das Fenster ist seit dem Cent-Bereich von 2017 geschlossen.

Pepeto: Eine gebührenfreie Bridge, die Coins bewegt, ohne sie einer Firma zu übergeben

Franklin Templeton steckt 150 Millionen in das Ledger, und Privatanleger bekommen davon nichts. Pepeto baut das Gegenteil: eine Bridge, die Coins bewegt, ohne dass eine Institution sie hält. Die Käufer haben bisher mehr als 10,38 Millionen Dollar eingezahlt, und der Preis steigt mit jeder Stufe. Dieser Anstieg steht fest, bevor eine Börse den Coin listet, weshalb die ersten Stufen am meisten zählen.

Drei Werkzeuge laufen bereits: eine Börse, eine Bridge und ein Risiko-Scanner. Andere Bridges verlangen 15 bis 50 Dollar pro Transaktion, brauchen Minuten oder Stunden, und ein fehlgeschlagener Transfer kann Gelder dauerhaft sperren.

Die Bridge von Pepeto verlangt null Dollar an Bridge-Gebühren, man zahlt nur Gas. Die Token werden in einem geprüften Vertrag auf einer Blockchain gesperrt und auf der anderen geprägt, sobald die Sperre bestätigt ist. Wenn ein Transfer fehlschlägt, hebt sich die Sperre von selbst auf, und die Coins kommen zurück. Sie verbindet Ethereum, BNB Chain, Solana, Base und Arbitrum in unter 60 Sekunden.

Kein Betreiber hält jemals die Coins, und niemand muss den Transfer genehmigen. SolidProof hat den gesamten Code geprüft und verifiziert, bevor der Presale begann, sodass jeder Transfer auf einer unabhängig geprüften Grundlage läuft. Der Stufenpreis liegt bei 0,000000188 Dollar, und die heutige Stufe ist die günstigste, die noch offen ist. Bei einem Coin dieser Größenordnung reicht ein kleiner Betrag für eine Position, die nach dem Listing ein Vielfaches wert sein kann.

Fazit: XRP News zeigen Nutzung ohne Preiswirkung, Pepeto zeigt den Einstieg

Wer bei XRP im Januar 2017 unter einem Cent einstieg, sah den Kurs innerhalb eines Jahres auf 3,84 Dollar steigen. Die gleiche Rechnung beginnt bei jedem Presale von vorn, und das Listing ist der Punkt, an dem sich zeigt, was der frühe Preis wert war. Die Runde auf der offiziellen Pepeto-Website ist jetzt offen, und die heutige Stufe ist die günstigste, die es noch gibt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Was passierte am 24. Oktober 2026 auf dem XRP Ledger?

Franklin Templeton gab tokenisierte Fondsanteile im Wert von 150 Millionen Dollar auf dem XRP Ledger aus und vervierfachte seinen Bestand. Das Ledger-Upgrade wurde auf November verschoben. XRP handelt bei 1,29 Dollar.

Warum fällt Pepeto auf, bevor der Coin gelistet wird?

Pepeto-Käufer erhalten ihren Einstieg zum Stufenpreis, bevor eine Börse den Coin listet. Jede Stufe auf der offiziellen Pepeto-Website kostet mehr als die vorherige.