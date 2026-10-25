Schicksalswochen an den Anleihenmärkten: Noch immer setzt sich der Anstieg französischer Anleihenrenditen ungebremst fort. Zeitgleich fallen die deutschen Zinsen - eine erste Welle der Kapitalflucht im Euroraum hat eingesetzt. Investoren steuern dem vermeintlich sicheren Hafen Deutschland zu. Frankreichs eminentes Haushaltsproblem, das Chaos auf den Straßen, die grundsätzlich verfehlte Wirtschaftspolitik sowie eine frappierende Reformunfähigkeit von Frankreichs D ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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