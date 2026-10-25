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Die BNB Prognose hängt an einem Upgrade, das in vier Tagen kommt, doch der Kurs reagiert bisher nicht. Am 19. Oktober verbrannte die BNB Foundation 1.646.196 Token im Wert von rund 1,2 Milliarden Dollar. Es war der größte vierteljährliche Burn in der Geschichte des Netzwerks, und der Kurs fiel danach trotzdem. BNB notiert heute bei rund 731 Dollar, etwa 47 Prozent unter dem Rekordhoch von 1.370 Dollar. Changelly sieht den Kurs für Ende Oktober zwischen 735 und 760 Dollar. Großes Geld fließt in die BNB Chain, doch kleine Anleger spüren davon wenig. Dieser Artikel zeigt, wo die Kursziele liegen und welcher Presale den Gebührenmarkt anders anpackt.

BNB Prognose nach dem Jenner-Upgrade und dem Rekord-Burn: Was die Zahlen verraten

Die wichtigste Neuigkeit für BNB-Anleger ist das Jenner-Upgrade. Am 28. Oktober geht die Hard Fork auf dem BNB Smart Chain Testnet live, wie CryptoTimes berichtet. Das Upgrade reserviert fünf Prozent der Block-Kapazität für Zahlungstransaktionen und führt den Standard CAS20 für regulierte Vermögenswerte ein.

Vier Tage vor dem Upgrade verbrannte die BNB Foundation am 19. Oktober exakt 1.646.196 BNB. Der Wert lag bei 1,197 Milliarden Dollar, ein Rekord laut Ad-hoc-news. Das Gesamtangebot sank auf 131,51 Millionen BNB, das Ziel bleibt bei 100 Millionen. Im dritten Quartal erzielte die BNB Chain Einnahmen von 54,2 Millionen Dollar, 54 Prozent mehr als im Vorquartal.

Trotz dieser Zahlen bleibt der Kurs bei 731 Dollar. Das entspricht im besten Fall einem Plus von vier Prozent bis Monatsende. Für eine Rückkehr zum Rekordhoch bräuchte BNB rund 88 Prozent. Bei 98 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung bewegt selbst ein Milliarden-Burn den Preis kaum. Große Spieler nutzen die BNB Chain für ihre Infrastruktur, während kleine Anleger auf einen Kursanstieg warten, der ihnen wenig bringt. Wer den nächsten großen Einstieg sucht, muss dorthin schauen, wo das Potenzial noch nicht im Preis steckt.

Pepeto: Eine Null-Gebühren-Börse, die schon vor dem Listing läuft

Das Jenner-Upgrade macht die BNB Chain schneller für institutionelle Zahlungen, doch es ändert nichts an den Gebühren, die ein kleiner Händler bei jedem Tausch zahlt. Genau an diesem Punkt setzt ein Presale-Projekt an, das bereits eine funktionierende Börse betreibt.

Pepeto beantwortet diese Kosten mit einer Börse, die schon heute live ist. PepetoSwap verlangt eine Gebühr von 0,00 Prozent pro Tausch, ohne Protokollgebühr obendrauf. Sie zahlen nur die Netzwerkgebühr und sonst nichts. Bei Uniswap kostet ein Handel über 100.000 Dollar rund 300 Dollar, bei PancakeSwap 250 Dollar, bei PepetoSwap null.

Rechnen Sie es hoch, und die Differenz wird deutlich. Bei 200 Trades über je 5.000 Dollar summieren sich die Kosten bei Uniswap auf 3.000 Dollar und bei PancakeSwap auf 2.500 Dollar, bei PepetoSwap bleibt das Geld im eigenen Wallet. Die Liquiditätspools werden durch die Projekt-Schatzkammer finanziert, wodurch die Null-Gebühr fest in das Modell eingebaut ist. Market-, Limit- und DCA-Orders laufen alle über denselben Bildschirm.

Ein privater Relay blockiert Bots, die Ihrer Order vorausspringen wollen, und er ist standardmäßig eingeschaltet. Ihre Coins bleiben die ganze Zeit in Ihrem eigenen Wallet. SolidProof hat den gesamten Code geprüft und verifiziert, bevor der Presale gestartet wurde, sodass Käufer auf eine unabhängige Sicherheitsprüfung vertrauen können.

Über 10,38 Millionen Dollar sind bisher in den Presale geflossen, und der aktuelle Stufenpreis liegt bei 0,000000188 Dollar. Jede Stufe endet, wenn der Timer abläuft oder das Ziel erreicht wird, danach steigt der Preis, und ein Binance-Listing steht bevor. Analysten prognostizieren 1000x nach dem Listing. Beim aktuellen Stufenpreis kaufen 1.000 Dollar rund 5,32 Milliarden Token, bei 1000x wären das rund eine Million Dollar, ein enormes Wenn ohne jede Sicherheit. Ein kleiner Coin braucht für solche Bewegungen weit weniger Kapital als ein 100-Milliarden-Dollar-Coin.

Fazit: Die BNB Prognose zeigt die Grenzen eines großen Coins

Pepeto setzt genau dort an, wo große Coins an ihre mathematische Grenze stoßen. Die ersten BNB-Käufer zahlten 2017 rund 0,15 Dollar, BNB stieg auf 1.369 Dollar, und 1.000 Dollar wurden zu über neun Millionen. Jeder von ihnen machte denselben Schritt, sie kauften, solange der Einstieg noch offen war. Pepetos Einstieg ist heute auf dieselbe Weise offen. Die aktuelle Stufe auf der offiziellen Pepeto-Website schließt, wenn der Timer endet oder das Ziel erreicht wird, und wer wartet, zahlt den nächsten Stufenpreis.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die aktuelle BNB Prognose für Oktober 2026?

Changelly sieht BNB für Ende Oktober zwischen 735 und 760 Dollar. Das Rekordhoch von 1.370 Dollar liegt rund 88 Prozent entfernt.

Welcher Coin wird mit 1000x nach dem Listing in Verbindung gebracht?

Pepeto ist der Coin, den Analysten mit 1000x in Verbindung bringen. Er wird aktuell zum Stufenpreis auf der offiziellen Pepeto-Website verkauft, und dieser Preis steigt mit jeder neuen Stufe.