Köln (ots) -"Hier ist Köln, hier ist der Alter Markt!" Gisbert Baltes war der Erfinder dieser ersten Zeilen der ARD-Livereportagen zum Auftakt des Straßenkarnevals in der Kölner Altstadt. Damit brachte er ganz Deutschland das Kölner Brauchtum näher. Wenn in Köln in festlicher Stimmung Anfang Januar das neue Dreigestirn im Gürzenich proklamiert wurde, war er ebenso viele Jahre dabei. Als Moderator und verantwortlicher Redakteur hielt er die Fäden zusammen.Jetzt ist Gisbert Baltes nach Angaben seiner Familie nach langer schwerer Krankheit im Alter von 75 Jahren verstorben. Der gebürtige Sauerländer prägte vor allem im Kölner Karneval über viele Jahre Radio- und Fernsehgeschichte.WDR-Unterhaltungschefin Karin Kuhn würdigt seine Verdienste:"Wir sind sehr traurig, dass unser ehemaliger Kollege Gisbert Baltes verstorben ist. Jahrzehntelang war Gisbert Baltes ein Garant für erfolgreiches Unterhaltungsprogramm aus NRW. Als gebürtiger Sauerländer im Rheinland hatte er ein großes Herz für Musik und Brauchtum im Land. Ob "Klingendes NRW", die "Närrische Hitparade" oder viele andere Radio- und Fernsehsendungen: Gisbert prägte als Autor, Moderator und Redakteur viele Jahre die WDR Unterhaltung. Vor allem im Karneval hat Gisbert das Publikum mit Fachwissen und jecken Ideen begeistert. Im Januar 2016 verabschiedete er sich auf der Bühne der ARD-Fernsehsitzung als personifiziertes Dreigestirn mit Zöpfen der Jungfrau, dem Ornat des Bauern und den roten Schuhen des Prinzen von der aktiven WDR-Redakteurszeit. Solche verrückten Ideen waren typisch für unseren Gisbert: selbstbewusst, humorvoll, das Herz auf der Zunge. Wir werden sein Andenken in der WDR Unterhaltung stets in guter Erinnerung behalten und denken in dieser schweren Zeit an seine Frau und seine zwei Kinder."Mehr Informationen zum Tod von Gisbert Baltes finden Sie in der WDR-App und auf wdr.de.Auch das WDR Fernsehen wird in der Sendung "Aktuelle Stunde" um 18.45 Uhr über den Tod von Gisbert Baltes berichten.Pressekontakt:WDR Newsroomnewsroom-jetzt@wdr.de0221 / 220 8787Original-Content von: WDR Newsroom, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179961/6377427