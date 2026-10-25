Dogecoin Prognose: Wale kaufen 600 Millionen DOGE bei $0,08 - warum verkaufen Kleinanleger genau jetzt?

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Während DOGE in einer Woche acht Prozent verlor, kauften die größten Wallets 600 Millionen Token nach. DOGE steht am 24. Oktober 2026 bei $0,08 auf Binance Spot, ein Minus von 2,24 Prozent in 24 Stunden. Santiment-Daten zeigen, dass Großhalter ihre Bestände von 55,6 auf 56,2 Milliarden DOGE erhöhten. Wer nur auf die Dogecoin Prognose schaut, sieht Stillstand. Doch wer die Wallets der größten Halter genauer beobachtet, sieht das genaue Gegenteil davon. Dieser Artikel zeigt die Wal-Signale, die Chartmarken und einen Presale, der den frühen DOGE-Einstieg von 2020 widerspiegelt.

Dogecoin Prognose Oktober 2026: Wale laden auf, Kleinanleger verkaufen

DOGE notiert am 24. Oktober bei $0,08 auf Binance, laut Blockchain.News. Zwischen dem 12. und 16. Oktober kauften Wal-Wallets etwa 600 Millionen DOGE, wie Santiment-Daten belegen, die Ali Charts veröffentlichte. Die Bestände kletterten von 55,6 auf 56,2 Milliarden Token, während der Kurs von $0,087 auf $0,078 rutschte.

Spot-Abflüsse erreichten 58 Millionen Dollar in 24 Stunden und über 208 Millionen Dollar in 30 Tagen, laut CoinTurk. Am 19. Oktober erschien ein TD-Sequential-Kaufsignal bei $0,08, das Analyst Ali Martinez auf Benzinga meldete. Rund 36 Milliarden DOGE wechselten zuvor bei diesem Niveau den Besitzer, was laut Glassnode eine massive Unterstützung schafft. Das Open Interest auf Binance Futures stieg gleichzeitig auf $216,6 Millionen, obwohl der Spot-Kurs fiel. Das Muster erinnert an Phasen, in denen große Akteure leise akkumulieren, während Kleinanleger aus Angst verkaufen und den Markt genau denen überlassen, die davon profitieren.

CoinDCX gibt als Ziel $0,083 zum Monatsende aus, in einem Band von $0,072 bis $0,085. Das Allzeithoch von $0,7376 liegt noch immer neunmal über dem heutigen Preis, doch DOGE muss erst $0,09 zurückerobern, bevor sich die Struktur ändert. Wenn die Wal-Wallets ihre Positionen bereits halten und selbst ein Ausbruch nur einstellige Prozente bringt, dann liegt der Einstieg, der ein Portfolio tatsächlich verändert, in einer Marktphase vor dem Börsenstart.

Pepeto: Der Presale, der den frühen DOGE-Einstieg von 2020 widerspiegelt

DOGE liefert bestenfalls einstellige Prozente. Wer den Einstieg sucht, den Wale vor Jahren hatten, findet ihn nur noch in einem Presale, bevor eine Börse den Preis bestimmt.

Der große DOGE-Lauf begann bei etwa $0,0012 im März 2020 und erreichte $0,7376 im Mai 2021. Die größten Gewinne gingen an diejenigen, die kauften, bevor jemand hinschaute, und ein Presale ist der Ort, an dem dieser frühe Preis noch existiert. Pepeto, ein Meme-Coin im Presale, der eine Tauschplattform ohne Gebühren betreibt, hat über 10,38 Millionen Dollar eingesammelt. SolidProof hat den gesamten Code geprüft und verifiziert, bevor der Presale begann, sodass der Einstieg durch ein unabhängiges Audit abgesichert ist.

PepetoSwap verlangt 0,00 Prozent Gebühren pro Tausch, sodass ein Halter nur die Netzwerkgebühr zahlt. Ein Token kostet in dieser Stufe $0,000000188, und der Preis steigt mit jeder neuen Stufe. Ein Binance-Listing rückt näher, und der Listing-Tag ist das nächste große Ereignis für das Projekt.

DOGE steht bei einer Marktkapitalisierung von über zwölf Milliarden Dollar, und selbst ein Ausbruch auf $0,09 wäre ein Plus von rund 12 Prozent. Ein Presale-Token, der erst gelistet wird, startet auf einem völlig anderen Niveau. Erreicht Pepeto nach dem Listing auch nur einen kleinen Teil der Bewertung etablierter Meme-Coins, ergibt sich ein Vielfaches, das ein Zwölf-Milliarden-Dollar-Coin rechnerisch nicht mehr liefern kann. Garantiert ist nichts davon, doch genau in dieser Differenz liegt das Fenster. Jede neue Presale-Stufe hebt den Preis an, und wer in der aktuellen Stufe kauft, zahlt weniger als in jeder folgenden. Für einen DOGE-Halter, der den Einstieg sucht, den die ersten Käufer 2020 hatten, ist Pepeto der Presale, der diesen Moment widerspiegelt.

Fazit

Die Dogecoin Prognose hängt an $0,09, doch selbst ein Ausbruch brächte nur wenige Prozent. Pepeto spricht den Teil des Marktes an, in dem sich frühe Einstiege abspielen, bevor eine Börse den Kurs bestimmt. Die Menschen, die bei DOGE am meisten verdienten, machten einen einzigen Zug. Sie kauften bei $0,0012 im Jahr 2020, als fast niemand hinschaute. Diesen DOGE-Einstieg gibt es längst nicht mehr. Pepetos Fenster ist noch offen. Die aktuelle Stufe auf der offiziellen Pepeto-Website kostet weniger als jede Stufe danach, und mit jedem Tag, der vergeht, rückt das Binance-Listing näher.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Was sagt die aktuelle Dogecoin Prognose für Oktober 2026?

CoinDCX sieht DOGE Ende Oktober bei $0,083, in einem Band von $0,072 bis $0,085. Der Kurs muss die SMAs bei $0,09 zurückerobern, bevor ein Strukturwandel möglich wird.

Warum vergleichen Analysten Pepeto mit dem frühen DOGE-Einstieg?

Pepeto bietet einen Preis vor dem Börsenlisting, den DOGE nicht mehr bieten kann. DOGE braucht etwa das Neunfache, um sein Allzeithoch zu erreichen. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den Preis für die aktuelle Presale-Stufe.