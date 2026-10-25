Ethereum Prognose: Warum über 1 Milliarde Dollar aus ETH-ETFs verschwinden und niemand darüber spricht

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Über eine Milliarde Dollar sind im Oktober aus Ethereum-ETFs abgeflossen, und ETH handelt bei 2.394 Dollar, fast zehn Prozent unter dem Monatsanfang. Seit Jahresanfang steht ein Minus von 18 Prozent. BlackRock allein verlor in einer Woche 477 Millionen Dollar aus seinem ETH-Fonds, die vierte Verlustwoche in Folge steht bevor. Der Coinbase Premium Index fiel auf den tiefsten Stand seit Juni, ein Signal, das die breite Masse noch nicht gelesen hat.

Die großen Spieler ziehen leise ihr Geld ab, doch kaum ein Kleinanleger bemerkt, wie schnell sich das Bild dreht. Was die Ethereum Prognose für die kommenden Wochen bedeutet, zeigt ein Blick auf die Daten. Und warum informiertes Geld gerade in einen Presale fließt, den die breite Masse noch nicht auf dem Radar hat.

Ethereum Prognose Oktober 2026: 1,08 Milliarden Dollar fließen ab, während der Upgrade-Fahrplan stockt

US-Spot-ETH-ETFs haben laut SoSoValue im Oktober 1,08 Milliarden Dollar an Nettoabflüssen verzeichnet, der größte Monatsabfluss seit November 2025. Allein am Donnerstag flossen laut FXStreet weitere 110,5 Millionen Dollar ab, und die Fonds steuern auf die vierte Verlustwoche in Folge zu. Kein einziger Handelstag in dieser Woche brachte einen Nettomittelzufluss. In 24 Stunden wurden laut Coinglass 60,5 Millionen Dollar an Long-Positionen liquidiert, davon 50,1 Millionen auf der Käuferseite. Wer auf steigende Kurse gesetzt hat, wurde bestraft.

ETH steht am 24. Oktober knapp über dem 100-Tage-Durchschnitt bei 2.355 Dollar, der letzten technischen Stütze vor 2.200 Dollar. Changelly erwartet bis Monatsende eine Spanne zwischen 2.381 und 2.457 Dollar. Am 22. Oktober strichen Entwickler den geplanten Gas-Test auf dem Hoodi-Testnetz, wie ad-hoc-news berichtet. Selbst die Technik stockt, während die Fonds weiter abziehen.

Seit Jahresanfang hat ETH 18 Prozent verloren. Ein Rutsch unter den 100-Tage-Schnitt öffnet den Weg bis 2.200 Dollar, und ein Sprung zum Allzeithoch bei 4.954 Dollar bräuchte eine Verdoppelung. Das kostet Milliarden an frischem Kapital, die gerade in die andere Richtung fließen. Die Rendite nach oben ist gedeckelt, das Risiko nach unten nicht. Für Anleger, die einen größeren Hebel suchen, liegt die eigentliche Chance dort, wo der Einstieg noch am Anfang steht.

Pepeto: Der Pepe-Gründer, live Tools und ein Presale, den die breite Masse noch nicht kennt

ETH braucht Milliarden für wenige Prozent Bewegung, und die Fonds, die dieses Geld liefern sollten, ziehen ab. Pepeto bietet den gegenteiligen Einstieg, weit unter einem Cent, mit einer Plattform, die bereits heute funktioniert.

Der Mitgründer hat den originalen Pepe Coin aufgebaut, und ein ehemaliger Binance-Experte arbeitet im Entwicklerteam. SolidProof hat den gesamten Code des Tokens geprüft und verifiziert, bevor der Presale geöffnet wurde, sodass eine unabhängige Sicherheitsfirma den Smart Contract vor dem ersten Kauf bestätigt hat. Die Plattform ist bereits live und bietet mehrere Werkzeuge für den Alltag eines Krypto-Investors. PepetoSwap handelt mit einer Gebühr von 0,00 Prozent, sodass ein Trade über 1.000 Dollar null Kosten verursacht.

Die Bridge bewegt Coins über fünf Blockchains für null Dollar Gebühr. Der Scanner prüft einen Token, bevor Sie kaufen, und erkennt Fallen wie Honeypots, die ein neuer Anleger allein nicht sehen würde. Ein ETH-Halter kann mit ETH, USDT, BNB oder einer Kreditkarte einsteigen. Während die großen Fonds ihr Geld abziehen und nur wenige Kleinanleger verstehen, was hinter den Kulissen passiert, entsteht hier ein Projekt, das drei seltene Dinge vereint.

Der Pepe-Gründer, funktionierende Tools und eine bevorstehende Binance-Listung treffen in einem einzigen Coin zusammen. Analysten sehen nach der Listung ein Renditepotenzial von 100x für Käufer auf dem heutigen Preisniveau. Aktuell kostet ein einzelner Token 0,000000188 Dollar, und die nächste Phase hebt diesen Preis an.

Jede Phase endet, wenn ihr Timer abläuft oder ihr Ziel erreicht ist, und die aktuelle Runde auf der offiziellen Pepeto-Website hat ein festes Limit. Da eine Binance-Listung näher rückt, wird kein späterer Zeitpunkt einen niedrigeren Einstiegspreis bieten als heute. Wer jetzt einsteigt, positioniert sich dort, wo das Renditepotenzial am größten ist, bevor die breite Masse nach der Listung aufmerksam wird.

Fazit

Die Ethereum Prognose zeigt einen Coin, der Milliarden braucht, um sich wenige Prozent zu bewegen, während die großen Fonds still und leise abziehen. Wer nach einem größeren Hebel sucht, findet ihn nicht bei 2.400 Dollar. Die ersten Pepe-Käufer hatten nur ein Meme.

Pepeto-Käufer bekommen das Meme, den Gründer und die funktionierenden Werkzeuge, zu einem Stufenpreis, der mit jeder Runde steigt. Wer jetzt kauft, sichert sich das höchste Renditepotenzial, denn jede Stufe auf der offiziellen Pepeto-Website kostet mehr als die vorherige. Die aktuelle Phase ist der günstigste Zugang vor der Listung, und die wenigsten Kleinanleger wissen heute davon.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen