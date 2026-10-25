Dogecoin News: DOGE fällt auf 65-Tage-Tief, doch ein Detail verrät alles

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Dogecoin fällt am 24. Oktober 2026 auf 0,0774 Dollar und erreicht damit den niedrigsten Stand seit 65 Tagen. In nur 24 Stunden verlor der Coin über drei Prozent, mehr als doppelt so viel wie Bitcoin. Der DOGE-ETF von Bitwise wurde bereits liquidiert, und auch die verbliebenen Fonds verzeichnen Rekordabflüsse. Wer die aktuellen Dogecoin News liest, sieht ein Muster, das jeder Meme-Coin-Investor verstehen sollte.

Dogecoin News: DOGE erreicht 65-Tage-Tief, während ETF-Abflüsse den Oktober-Rekord brechen

DOGE handelt am 24. Oktober bei 0,0774 Dollar, dem tiefsten Kurs seit 65 Tagen, wie CryptoTicker berichtete. In 24 Stunden verlor Dogecoin 3,23 Prozent, während Bitcoin nur 1,26 Prozent abgab. Die Spot-ETFs verzeichneten laut U.Today diese Woche den größten Abfluss im Oktober mit insgesamt 538.000 Dollar. Am 14. Oktober hatte Bitwise seinen DOGE-ETF bereits wegen schwacher Nachfrage endgültig geschlossen.

Am 23. Oktober lag der Nettozufluss bei exakt null Dollar. Am 21. Oktober startete Dogecoin Labs als neue Firma, unterstützt von der Dogecoin Foundation. CEO Jordan Jefferson vereint die MyDoge-Wallet mit über 500.000 Nutzern, DogeOS und das Zahlungstool Such App. Trotz dieser Nachricht stieg DOGE nur kurz auf 0,0823 Dollar und fiel sofort zurück.

Der Stochastik-Indikator liegt im überverkauften Bereich, und der MACD verläuft seit Tagen flach. Die Marktkapitalisierung beträgt 13,80 Milliarden Dollar bei einem Tagesvolumen von 633 Millionen Dollar. Zwischen dem 12. und 16. Oktober kauften Wale rund 600 Millionen DOGE, doch der Kurs fiel trotzdem weiter. DOGE braucht fast 14 Milliarden Dollar an frischem Kapital, allein um sich zu verdoppeln.

Institutionelle Anleger ziehen ihr Geld genau dann ab, während die Medien noch von Dogecoin Labs und neuen Chancen berichten. Die großen Spieler sammeln zu niedrigen Preisen ein, wissen aber, dass ein Coin dieser Größe keine Vervielfachung mehr liefern kann. Wer nach echten Chancen sucht, muss dorthin schauen, wo das große Geld noch nicht angekommen ist, und dieser Ort ist fast immer ein Presale.

Pepeto: Ein Live-Scanner, der jeden Meme-Coin von 0 bis 100 bewertet, bevor man kauft

Bei 13,80 Milliarden Dollar Bewertung kann DOGE sich nicht vervielfachen, doch jeden Tag erscheinen neue Meme-Coins, und manche davon sind so gebaut, dass man kaufen, aber nie wieder verkaufen kann. Die eigentliche Frage für Meme-Coin-Käufer ist nicht, welcher Coin steigt, sondern welcher Coin sicher ist.

Pepeto beantwortet genau diese Frage mit einem Sicherheitsscanner, der bereits live ist. Es ist ein Presale-Meme-Coin vom Mitgründer des ursprünglichen Pepe-Coins. Käufer haben beim aktuellen Preis von 0,000000188 Dollar pro Token bisher über 10,38 Millionen Dollar in den Presale eingezahlt.

Der Scanner funktioniert in klaren Schritten. Man gibt einen Token ein, und das System führt 42 Prüfungen am Code durch. Es liest die aktive Blockchain und testet einen Kauf und einen Verkauf auf einer Kopie davon. Am Ende erhält man eine Bewertung von 0 bis 100 und ein klares Urteil. Wenn das System ein kritisches Problem findet, wird der Handel automatisch blockiert.

In einem Beispielscan erhielt ein Token die Bewertung 6, der Verkaufstest schlug fehl, der Token wurde als Honeypot erkannt, und der Handel stoppte, bevor Geld floss. Ein Honeypot wird also erkannt, bevor das eigene Geld hineinfließt. Der Scanner sitzt direkt in PepetoSwap, einer Börse mit einer Handelsgebühr von 0,00 Prozent. Bisher flossen mehr als 10,38 Millionen Dollar in den Presale, und vor dem Start hatte SolidProof den vollständigen Code geprüft und als sicher bestätigt, was Käufern eine unabhängig verifizierte Grundlage gibt. Jede neue Stufe hebt den Preis an, und wer jetzt einsteigt, kauft zum niedrigsten Preis, den es noch gibt.

Fazit

Die heutigen Dogecoin News zeigen einen Coin am 65-Tage-Tief mit fast 14 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung, der für schnelle Vervielfachungen schlicht zu groß geworden ist. Pepeto steht auf dem anderen Weg, mit einem Live-Scanner und über 10,38 Millionen Dollar im Presale. Die ersten DOGE-Käufer zahlten im März 2020 etwa 0,0012 Dollar und sahen 2021 einen Kurs von 0,7376 Dollar. Analysten sprechen bei Pepeto von einem 1000x-Potenzial, was aus 50 Dollar rechnerisch 50.000 Dollar machen würde, wobei keinerlei Garantie besteht. Die nächste Stufe auf der offiziellen Pepeto-Website kostet mehr, und wer heute kauft, sichert sich den niedrigsten noch verfügbaren Preis.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Was sind die wichtigsten Dogecoin News heute?

DOGE fiel am 24. Oktober auf ein 65-Tage-Tief bei 0,0774 Dollar, die ETFs verzeichneten den größten wöchentlichen Abfluss im Oktober, und Dogecoin Labs konnte den Kursverfall nicht aufhalten.

Was macht Pepeto als Alternative zu Dogecoin interessant?

Pepeto ist ein Presale-Meme-Coin mit einem Live-Sicherheitsscanner, und der Preis steigt mit jeder neuen Stufe. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website.