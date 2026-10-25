Die libertäre amerikanische Ökonomin und Präsidentenberaterin Judy Shelton verfolgt eine spannende Idee: Langfristig laufende Staatsanleihen könnten in Zukunft zumindest schrittweise und partiell goldgedeckt sein. Dies wäre eine Revolution des Geldsystems, eine Rückkehr zu einem partiellen Goldstandard, um Vertrauen in die Staatsfinanzen zurückzugewinnen. Anleihenbesitzer könnten so einen Teil ihres Geldes in Gold ausgezahlt bekommen - das D ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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