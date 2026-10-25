Ethereum Prognose: 110 Millionen Dollar fließen ab, und niemand redet über den wahren Grund

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An einem einzigen Tag zogen Investoren 110,6 Millionen Dollar aus US-Spot-Ethereum-ETFs ab, und der Markt reagierte mit auffälliger Stille. Der ETH-Kurs fiel am 23. Oktober unter 2.400 Dollar und pendelt ohne klare Richtung um 2.380 Dollar. Gleichzeitig verschoben die Entwickler das Glamsterdam-Upgrade wegen Sicherheitsrisiken auf unbestimmte Zeit, und ein Wal aus der Frühzeit verkaufte 3.000 ETH nach neun Jahren für 7,2 Millionen Dollar. Die Ethereum Prognose zeigt sich bearish, 68 Prozent der Indikatoren signalisieren Verkaufsdruck. Große Spieler ziehen Kapital ab, während Kleinanleger nur fallende Kurse sehen, und genau in diesem Moment verdient ein Presale-Projekt mit eigenem Sicherheitsscanner einen genaueren Blick.

ETH unter Druck: ETF-Abflüsse, Wal-Verkäufe und ein verschobenes Upgrade

Am 22. Oktober verzeichneten US-Spot-ETH-ETFs Nettoabflüsse von 110,6 Millionen Dollar, wie crypto.news berichtete. BlackRocks ETHA-Fonds trieb 75,5 Millionen Dollar davon allein an einem Tag. Über sieben Tage summierten sich die Abflüsse laut CoinMarketCap auf 484,6 Millionen Dollar. Wenn die größten Vermögensverwalter der Welt gleichzeitig in diesem Tempo Geld abziehen, stellt sich die Frage, welche Informationen sie vor dem Kleinanleger haben.

Die technische Analyse bestätigt die Skepsis, denn laut CoinCodex stehen 21 bearishe Signale gegen nur 10 bullishe. Der RSI liegt bei 39,83, knapp über der überverkauften Zone, ohne ein klares Umkehrsignal zu liefern. Support hält bei 2.350 Dollar, der Widerstand wartet bei 2.500 Dollar, und ein Durchbruch über dieses Niveau ist bisher an den Verkäufern gescheitert.

Parallel verkaufte ein früher Investor laut Lookonchain 3.000 ETH nach neun Jahren für 7,2 Millionen Dollar, ein Gewinn von 128x, den der Kleinanleger nie teilte. Er hatte für 18,83 Dollar pro Stück gekauft und kassierte nun, während der Markt unter Druck steht. Weitere Wale deponierten tausende ETH auf Kraken und Coinbase, was auf weitere Verkaufsabsichten hindeutet.

Dann verschob die Ethereum Foundation das Glamsterdam-Upgrade auf dem Hoodi-Testnet wegen Sicherheitsrisiken bei EIP-8037, ohne ein neues Datum zu nennen. Institutionen ziehen ab, Wale kassieren Gewinne, das größte Upgrade des Jahres hängt fest. Der Kleinanleger steht allein da, ohne Werkzeug, das ihm sagt, welcher neue Token tatsächlich hält, was er verspricht.

Pepeto: Der Sicherheitsscanner, der zeigt, was Wal-Daten nicht verraten

Während 484,6 Millionen Dollar aus ETH-Fonds verschwinden und kein Analyst dem Kleinanleger sagt, wohin das Geld geht, hat ein Projekt genau für diese Lücke gebaut. Pepeto gibt dem kleinen Käufer die Prüfung, die sonst nur institutionellen Investoren vorbehalten bleibt.

Pepeto verkauft einen Meme-Coin im Presale, gestartet vom Mitgründer des ersten Pepe-Coins, und ein ehemaliger Binance-Experte hilft beim Aufbau. SolidProof hat den gesamten Code geprüft und die Codebasis verifiziert, bevor der Presale überhaupt für Käufer geöffnet wurde. Der Sicherheitsscanner verwandelt stundenlanges Lesen von Smart-Contract-Code in einen einzigen automatisierten Scan.

Man gibt einen Token ein, und der Scanner führt 42 Prüfungen durch, sucht nach Mint-Schaltern, Blacklist-Funktionen, veränderbaren Steuern und versteckten Besitzern. Er zeigt, wer den Token hält, wie konzentriert die Inhaber sind und ob der Handelspool gesperrt ist. Dann testet er einen Kauf und einen Verkauf auf einer Kopie der Blockchain.

Das Ergebnis ist eine Bewertung von 0 bis 100. In einem dokumentierten Fall erhielt ein Token die Note 6, der Testverkauf schlug fehl, der Handel war blockiert, ein Honeypot. Pepeto ist im Presale für 0,000000188 Dollar erhältlich, der Scanner ist live, und über 10,38 Millionen Dollar stecken bereits im Projekt. Jede neue Phase hebt den Preis an, und wer jetzt kauft, sichert sich die meisten Token pro eingesetztem Dollar, bevor das Fenster sich schließt.

Fazit: Die Ethereum Prognose wartet, während frühe Chancen verschwinden

Der ETH-Chart zeigt Widerstand bei 2.500 Dollar und bärische Signale auf ganzer Linie, während Institutionen leise abziehen. ETHs erste Käufer zahlten 2014 etwa 0,31 Dollar, kauften bevor ETH an einer Börse existierte, und bauten sich damit das größte Renditepotenzial der Kryptogeschichte auf. Genau dieses Muster wiederholt sich bei jedem Presale-Projekt, das vor dem Listing noch zugänglich ist. Der Preis auf der offiziellen Pepeto-Website steigt wenn diese Phase endet, und wer jetzt einsteigt, kauft zum niedrigsten verfügbaren Preis.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die Ethereum Prognose für Oktober 2026?

Bärisch. 68 Prozent der Indikatoren stehen auf Verkauf, ETFs verloren 484,6 Millionen Dollar in einer Woche, und das Glamsterdam-Upgrade wurde verschoben.

Was macht Pepeto für frühe Käufer interessant?

Der Presale-Preis steigt mit jeder Phase, und wer jetzt kauft, sichert sich den niedrigsten Einstieg vor dem Listing. Details stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.