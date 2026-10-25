Außerhalb des Tech-Sektors haben sich Margen und Umsätze durch den Einsatz der Technologie kaum verändert. Gleichzeitig ist der Token-Verbrauch allerdings deutlich gestiegen - und damit auch die Kosten. Torsten Slok ist Chefökonom bei Apollo Global Management, einem großen US-amerikanischen Vermögensverwalter und Finanzinvestor. In seiner Arbeit konzentriert er sich auf den Aktienindex "S&P 493", der die sogenannten "Magnificent Seven" bewusst ausklammert. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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