Die britische Neobank Revolut will Kund:innen ab 2027 über einen Wagniskapitalfonds anbieten, in Startups zu investieren. Die Investitionen sind aber höchst risikoreich -Â und sollen daher nur bestimmten Nutzer:innen zur Verfügung stehen. Im Juli 2026 hatte Revolut seinen rund 80 Millionen Kund:innen schon den Zugang zu Private-Markets-Fonds ermöglicht. Jetzt soll ein weiteres, nach der von der EU regulierten Fondsform Eltif konzipiertes Privatmarktanlage-Produkt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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