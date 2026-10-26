Die nächste große KI-Revolution findet möglicherweise nicht im Silicon Valley statt, sondern mitten in deutschen Fabrikhallen. Während amerikanische Technologiekonzerne Milliarden in Rechenzentren investieren, arbeitet die deutsche Industrie an einer Entwicklung, die ganze Produktionsprozesse verändern könnte: Künstliche Intelligenz soll Maschinen nicht mehr nur überwachen, sondern eigenständig steuern. Der Zeitpunkt könnte kaum entscheidender sein. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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