An den US-Börsen bleibt die Volatilität extrem hoch! Vor allem die KI-Aktien stehen im Mittelpunkt, da immer mehr Anleger und Analysten nicht sehen können, wie sich die massiven Investitionen in KI-Rechenzentren langfristig auszahlen sollen. Dabei sind inzwischen die Indizes stark KI-lastig. So merkte jüngst der bekannte Fondsmanager und Vermögensverwalter Jens Ehrhardt an, dass zwei Drittel des Gewinnwachstums im S&P 500 derzeit an zwei Aktien hängen: Nvidia und Micron! So oder so bieten sich auch in schwierigen Phasen Chancen bei Hype-Aktien. Dennoch muss man als Anleger auch die Risiken sehen. Wir blicken deshalb heute auf die Aktien von Meta, Aspermont und SanDisk.
Enthaltene Werte: AU000000ASP3,US80004C2008,US30303M1027Den vollständigen Artikel lesen ...
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