Die Western-Digital-Aktie steht trotz überzeugender Quartalszahlen weiter unter Druck. Der Speicherhersteller hat die Erwartungen der Analysten bei Umsatz und Gewinn übertroffen und auch einen starken Ausblick geliefert. Dennoch verlor die Aktie am Donnerstag und Freitag zusammen mehr als -9% und beendete die Woche bei 343,67 US$. Dabei profitiert Western Digital weiterhin kräftig vom Ausbau der KI-Rechenzentren. Warum also reagieren die Anleger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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