An der Börse entscheiden derzeit nicht allein starke Schlagzeilen, sondern die Qualität der Zahlen und die Fähigkeit, gesetzte Erwartungen der Marktteilnehmer auch zu erfüllen. Drei sehr unterschiedliche Titel zeigen, wie schnell sich die Marktperspektive verändern können. Während bei einem Wert die charttechnische Unterstützung wackelt, sorgen bei einem anderen neue Wachstumsprojekte für Fantasie. Ein dritter profitiert von einer deutlich besseren operativen Entwicklung - doch auch dort steht die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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