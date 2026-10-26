SIKA STÄRKT LOKALE PRÄSENZ DURCH ÜBERNAHME EINES ABDICHTUNGSUNTERNEHMENS IN DEN VAE

Sika hat Duproof übernommen, einen Hersteller von Abdichtungsmembranen mit Sitz in Dubai. Die Übernahme stärkt Sikas Position im schnell wachsenden Baumarkt der Vereinigten Arabischen Emirate und unterstützt ihr lokal produziertes Produktangebot für Projekte in der Region.

Duproof stellt eine breite Palette von Bitumenmembranlösungen her, die bei grossen Bauprojekten in den VAE weit verbreitet sind. Die Marke geniesst hohe Anerkennung bei Bauunternehmen und Anwendern. Das Unternehmen betreibt eine hocheffiziente Betriebsstätte in strategischer Lage, die für Sika Synergien in den Bereichen Produktion und Vertrieb vorantreiben wird.



DIE WICHTIGSTEN VORTEILE DER AKQUISITION

Erweiterung des Produktangebots für Grossprojekte : Sika wird ihre etablierte Position in den VAE weiter ausbauen, indem sie die Bitumenmembranen von Duproof in die Spezifikationen von Grossprojekten aufnimmt und sich dabei auf ihre starke Vertriebsorganisation und ihr etabliertes Kundennetz stützt. Abdichtungssysteme sind ein entscheidendes Element bei allen Projekten für Infrastruktur, Gewerbe- und Wohnungsbau. Ihre Fähigkeit, lokal produzierte Bitumenmembranen zu liefern, wird es Sika ermöglichen, ihren Marktanteil in allen Bausegmenten zu steigern.

: Sika wird ihre etablierte Position in den VAE weiter ausbauen, indem sie die Bitumenmembranen von Duproof in die Spezifikationen von Grossprojekten aufnimmt und sich dabei auf ihre starke Vertriebsorganisation und ihr etabliertes Kundennetz stützt. Abdichtungssysteme sind ein entscheidendes Element bei allen Projekten für Infrastruktur, Gewerbe- und Wohnungsbau. Ihre Fähigkeit, lokal produzierte Bitumenmembranen zu liefern, wird es Sika ermöglichen, ihren Marktanteil in allen Bausegmenten zu steigern. Komplementäre Vertriebskanäle: Die Abdichtungsmembranen von Duproof werden über Sikas Distributorennetz in den VAE erhältlich sein, während Sika Zugang zum umfangreichen Netzwerk von Bauunternehmen und Anwendern von Duproof erhält, was bedeutende Cross-Selling-Möglichkeiten schafft.

Die Abdichtungsmembranen von Duproof werden über Sikas Distributorennetz in den VAE erhältlich sein, während Sika Zugang zum umfangreichen Netzwerk von Bauunternehmen und Anwendern von Duproof erhält, was bedeutende Cross-Selling-Möglichkeiten schafft. Stärkung der regionalen Lieferkette: Mit der Akquisition von Duproof stärkt Sika ihre regionale Plattform für Bauwerksabdichtungen im Nahen Osten. Der neue Standort in den VAE ergänzt ihre bestehenden Produktionsstandorte in Saudi-Arabien und Ägypten und verbessert die Möglichkeiten, Kunden in der gesamten Region durch lokale Produktions- und regionale Lieferkapazitäten zu bedienen.





Christoph Ganz, Sika Regionalleiter EMEA: «Die Akquisition von Duproof wird unsere Wettbewerbsposition durch die Stärkung unserer Lieferkette in der Region weiter verbessern. Die neuen Kundenbeziehungen und Produktlösungen ergänzen unser bestehendes Angebot perfekt. Die Nutzung der Kompetenzen von Duproof durch unsere starke Vertriebsorganisation wird bedeutende Cross-Selling-Chancen eröffnen und unseren Share of Wallet bei Grossprojekten steigern. Wir heissen das Team von Duproof in der Sika Familie herzlich willkommen und freuen uns darauf, unser Geschäft gemeinsam auszubauen.»

SIKA FIRMENPROFIL

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen im Bau und in der Industrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 103 Ländern, produziert in über 400 Fabriken, entwickelt innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und trägt damit massgeblich zur nachhaltigen Transformation im Bau- und Transportwesen bei. Die 33'700 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr 2025 einen Umsatz von CHF 11.20 Milliarden.Dominik SlappnigCorporate Communications &Investor Relations+41 58 436 68 21slappnig.dominik@ch.sika.comDie Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:Medienmitteilung