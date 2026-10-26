Die Woche vom 26. bis 30. Oktober 2026 hat es in sich. Am Mittwoch entscheidet die US-Notenbank über die Zinsen, am Donnerstag folgt die Europäische Zentralbank. Dazwischen legen Microsoft (ISIN: US5949181045), Alphabet (ISIN: US02079K3059) und Amazon (ISIN: US0231351067) ihre Quartalszahlen vor, und auch im DAX melden sich Schwergewichte zu Wort. Der Rahmen ist anspruchsvoll: Die Inflation lag im September sowohl in den USA als auch im Euroraum bei 3,7 Prozent, und der Ölpreis bleibt wegen der Spannungen im Nahen Osten ein Unsicherheitsfaktor. Im Kern geht es um eine Frage: Bringen die gewaltigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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