Kaum etwas ist aus der Sicht eines Politikers demütigender als der öffentliche Schulterschluss heimischer Wirtschaftsbosse mit dem politischen Erzfeind von außen. Nur wenige Tage nach dem gemeinsamen Schwur von Bundesregierung und Industrie, einem flüchtigen Treuebekenntnis zum Investitionsstandort Deutschland, sah Audi-Chef Gernot Döllner wohl den geeigneten Moment gekommen, Bundeskanzler Friedrich Merz auf seine historische Bedeutungslosigkeit hinzuweisen. D ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tichys Einblick