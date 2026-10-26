Wien (www.anleihencheck.de) - Die heute veröffentlichten PMI-Schnellschätzungen für Oktober wiesen gemischte Dynamiken aus, so die Raiffeisen Bank International AG (RBI).In Frankreich seien sämtliche drei zentralen Einkaufsmanagerindizes (Industrie, Dienstleistungen und Gesamt-PMI) deutlich unter die Wachstumsschwelle von 50 Punkten gefallen. Diese erhebliche Eintrübung der Stimmung dürfte auch auf die stark gestiegene politische Unsicherheit zurückzuführen sein. Die deutschen PMI-Ergebnisse würden diese Einschätzung stützen: Während der Industrie-PMI leicht zugelegt habe, sei die Dienstleistungskomponente zurückgegangen. Insgesamt bleibe das Konjunkturbild in Deutschland mit einem Gesamt-PMI von 52,8 Punkten jedoch deutlich konstruktiver als in Frankreich. Für die Eurozone insgesamt habe diese Entwicklung einen leichten Rückgang des Industrie-PMI von 52,9 auf 52,4 Punkte und eine stärkere Abschwächung des Dienstleistungs-PMI von 53,0 auf 51,7 Punkte zur Folge gehabt. Der Gesamt-PMI liege mit 51,9 Punkten allerdings weiterhin oberhalb der Expansionsschwelle von 50 Punkten. Angesichts der erheblichen Unsicherheiten durch die politische Lage in Frankreich und die gestiegenen Energiepreise sei dies durchaus positiv zu bewerten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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