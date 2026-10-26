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Dow Jones News
26.10.2026 08:57 Uhr
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MÄRKTE ASIEN/Vor Zahlenflut und Zinsentscheidungen dominiert Vorsicht

DJ MÄRKTE ASIEN/Vor Zahlenflut und Zinsentscheidungen dominiert Vorsicht

DOW JONES--Zum Start in die neue Woche haben sich die Kursbewegungen an den Börsen und Ostasien meist in engen Grenzen gehalten. Beobachter sprachen von Zurückhaltung vor einer Flut von Unternehmenszahlen und den Zinsentscheidungen der US-Notenbank, der Europäischen Zentralbank und der Bank of Japan (BoJ), aber auch der Reserve Bank of New Zealand im Wochenverlauf. Von der US Federal Reserve und der BoJ werden keine Zinsänderungen erwartet. Vor allem im Begleitkommentar der Fed dürften Anleger aber sehr genau auf etwaige Hinweise auf den künftigen geldpolitischen Kurs achten, hieß es unter Verweis auf den deutlich gestiegenen Ölpreis und das Inflationsrisiko.

Am Montag gibt der Ölpreis zwar nach, übergeordnet stützt jedoch weiter die Möglichkeit einer weiteren Eskalation des Nahostkonflikts. Der Iran warnte, dass neue Angriffe der israelischen und US-Streitkräfte groß angelegte Gegenschläge zur Folge hätten. Potenzielle Ziele seien Flughäfen, Ölpipelines und andere wirtschaftsrelevante Infrastruktur in der Golfregion, berichtete das Wall Street Journal schon am Freitag.

In Tokio sank der Nikkei-225-Index um 0,8 Prozent. Der breiter gefasste Topix rückte dagegen um 0,2 Prozent vor. In Seoul fiel der Kospi kräftiger um 1,5 Prozent auf 5.469 Punkte, belastet von Kursverlusten bei Rüstungs- und Finanzwerten. Goldman Sachs hatte das Kursziel für den südkoreanischen Leitindex auf 9.000 Punkte von 12.000 gesenkt. An der Börse in Shanghai schloss der Composite-Index 0,2 Prozent höher, während in Hongkong der Hang-Seng-Index im Späthandel um 0,5 Prozent zulegte.

Unter den Einzelwerten fielen in Hongkong Minimax um 7,7 Prozent. Händler verwiesen darauf, dass Moonshot am Freitag das Upgrade zum KI-Modell Kimi K3.1 Pro vorgestellt habe. Fanuc gewannen in Tokio 0,9 Prozent. Der Maschinenbauer hatte seine Umsatz- und Gewinnziele für das laufende Geschäftsjahr erhöht. Auch Takara Holdings (+1,1%) hatte die Prognosen angehoben. 

=== 
INDEX            zuletzt +/- %   % YTD Handelsschluss 
S&P/ASX 200 (Sydney)    8.809,90  +0,2    +1,1      07:00 
Topix 500 (Tokio)     3.105,73  +0,2   +16,7      08:00 
Kospi (Seoul)       5.469,47  -1,5   +29,8      08:30 
Hang-Seng (Hongkong)   23.212,50  +0,5    -9,4      10:00 
Shanghai-Composite     3.697,52  +0,2    -7,0      09:00 
Straits-Times (Singapur)  5.404,95  -0,3   +16,3      11:00 
IDX Comp. (Indonesien)   5.377,51  -1,1   -37,8      10:00 
KLCI (Malaysia)      1.602,14  -0,6    -4,6      10:00 
 
DEVISEN           zuletzt +/- %   00:00    Fr, 09:12 % YTD 
EUR/USD           1,1208  +0,1   1,1202     1,1205  -4,6 
EUR/JPY           176,08  +0,2   175,70     176,03  -4,3 
EUR/GBP           0,8386  +0,1   0,8375     0,8373  -3,8 
USD/JPY           157,08  +0,1   156,86     157,10  +0,3 
USD/KRW          1.322,77  -0,1  1.323,60    1.326,10  -8,2 
USD/CNY           6,6680  -0,0   6,6702     6,6722  -4,7 
USD/CNH           6,6677  -0,0   6,6690     6,6724  -4,4 
USD/HKD           7,8439  +0,0   7,8416     7,8411  +0,8 
AUD/USD           0,7024  -0,1   0,7033     0,7022  +5,3 
NZD/USD           0,5693  -0,1   0,5699     0,5690  -1,1 
BTC/USD          80.013,26  -0,5 80.415,80    81.730,20  -8,8 
 
ROHÖL            zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex          101,40  -1,8   -1,87     103,27 
Brent/ICE          115,03  -1,5   -1,69     116,72 
 
Metalle           zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold            4.006,80  +0,3   11,28    3.995,52 
Silber            53,88  -0,0   -0,01      53,89 
Platin           1.544,10  -0,4   -6,73    1.550,83 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/flf

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October 26, 2026 03:26 ET (07:26 GMT)

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